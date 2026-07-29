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Произошло более 190 боевых столкновений, враг запустил 5,5 тыс. дронов - Генштаб о ситуации на фронте

Киев • УНН

 • 986 просмотра

С начала суток произошло 191 боевое столкновение. Противник сбросил 196 управляемых авиабомб и применил 5566 дронов-камикадзе.

Произошло более 190 боевых столкновений, враг запустил 5,5 тыс. дронов - Генштаб о ситуации на фронте

Всего с начала текущих суток на фронте произошло 191 боевое столкновение. Враг запустил 5,5 тыс. дронов и сбросил 196 управляемых авиабомб, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник нанес один ракетный удар с применением двух ракет, совершил 60 авиационных ударов, сбросил 196 управляемых авиабомб. Кроме того, привлек для поражения 5566 дронов-камикадзе и совершил 1973 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск 

- говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях наступательных действий врага не зафиксировано. В то же время противник нанес один авиационный удар с применением двух управляемых авиабомб и совершил 48 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре — с применением реактивных систем залпового огня.

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник 11 раз штурмовал позиции наших подразделений у Лимана, Волоховки, Старицы, Избицкого и Хатнего. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении сегодня враг совершил пять штурмов позиций Сил обороны в направлении населенных пунктов Ковшаровка, Шийковка и Купянск-Узловой. Два боестолкновения продолжаются.

Тринадцать попыток захватчиков продвинуться зафиксировано на Лиманском направлении в районах Дробышево, Дибровы, Нового Мира, Новоселовки, Лимана и Озерного; еще одно боестолкновение продолжается.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили 16 попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Закитного, Кривой Луки, Пискуновки, Николаевки, Рай-Александровки и Резниковки.

Один вражеский штурм зафиксирован на Краматорском направлении в районе населенного пункта Тихоновка.

На Константиновском направлении Силы обороны отбили 20 вражеских штурмов вблизи Русиного Яра, Константиновки, Ильиновки, Александро-Шультино, Иванополья и Новоселовки; еще четыре боестолкновения продолжаются.

Всего 20 атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Новопавловка, Софиевка, Вольное, Новое Шахово, Родинское, Шевченко, Матяшево, Мирное, Васильевка, Котлино, Удачное и Молодецкое. Одно боестолкновение продолжается.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 34 оккупанта и 18 — ранено; уничтожена одна единица специальной техники и один пункт управления беспилотными летательными аппаратами врага. Повреждены один танк, семь артиллерийских систем и пять единиц автомобильной техники противника. Уничтожено или подавлено 240 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

Одну атаку оккупантов отбили наши защитники на Александровском направлении в районе Сичневого.

Одиннадцать атак оккупантов зафиксировано на Гуляйпольском направлении в районах населенных пунктов Криничное, Воздвижевка, Косовцево, Доброполье, Горькое и Оленоконстантиновка. Пять атак продолжаются до сих пор.

На Ореховском направлении наши защитники отбили одну атаку противника в районе Чарівного.

На Приднепровском направлении штурмовых действий противника не зафиксировано.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

За сутки 28 июля рф потеряла более 1300 военных и почти полторы тысячи БпЛА - Генштаб29.07.26, 07:44 • 10021 просмотр

Антонина Туманова

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