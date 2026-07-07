Произошло 219 боевых столкновений, враг применил 6,6 тыс. дронов - Генштаб о ситуации на фронте

Всего с начала текущих суток произошло 219 боевых столкновений. Враг запустил 6,6 тыс. дронов и сбросил почти 160 управляемых авиабомб, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Агрессор нанес 51 авиационный удар с применением 158 управляемых авиационных бомб, привлек для ударов 6640 дронов-камикадзе и совершил 2035 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов - говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло два боестолкновения с противником. Противник совершил 44 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе два из них – с применением реактивных систем залпового огня.

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник семь раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Лиман, Артельное и в сторону населенного пункта Хатнее.

На Купянском направлении враг совершил одну атаку в направлении населенного пункта Купянск-Узловой.

Девять попыток захватчиков продвинуться отбито на Лиманском направлении в районах Ямполя, Надежды, Новоселовки и в сторону населенных пунктов Боровая, Лиман, Озерное, Диброва. Еще два боестолкновения в настоящее время продолжаются.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили 23 попытки захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка и в районах Резниковки и Закитного.

На Краматорском направлении российские захватчики совершили две атаки в районе Никифоровки.

На Константиновском направлении Силы обороны отбили девять вражеских штурмов в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье. Еще одно боестолкновение в настоящее время продолжается.

41 атаку совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Ивановка, Дорожное, Гришино, Удачное, Муравка, Молодецкое, Родинское, Новоалександровка и в сторону населенных пунктов Вольное, Кучеров Яр, Белицкое, Новый Донбасс, Шевченко, Мирное, Сергеевка. Три боестолкновения до сих пор продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 47 оккупантов и 15 – ранено; уничтожена единица автомобильной техники, две артиллерийские системы, склад ГСМ. Повреждены четыре артиллерийские системы, три единицы автомобильной техники противника, единица специальной техники, один пункт управления БпЛА и 44 укрытия личного состава. Уничтожено или подавлено 260 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

На Александровском направлении враг четыре раза атаковал в районе Калиновского и в сторону Вербового.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили 19 вражеских атак в сторону населенных пунктов Доброполье, Горькое, Цветковое, Староукраинка, Воздвижевка, Верхняя Терса, Гуляйпольское, Чарівне.

На Ореховском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

Россия за сутки потеряла еще 1200 военных и 37 крылатых ракет - Генштаб