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"Прогресс МС-03" упал в "кладбище космических кораблей" в Тихом океане

"Прогресс МС-03" упал в "кладбище космических кораблей" в Тихом океане

Киев • УНН

 • 28625 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Фрагменты космического грузовика "Прогресс МС-03" во вторник упали в несудоходном районе Тихого океана на так называемом "кладбище космических кораблей", передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

"Прогресс МС-03" отстыковали от Международной космической станции в 17.25, в 19.35 (по Киеву) его маршевый двигатель запустился на торможение и корабль начал сход с орбиты.

"Согласно расчетным данным, корабль вошел в плотные слои атмосферы, где произошло разрушение конструкции, а его огнеупорные фрагменты упали в заданном районе акватории Тихого океана", - говорится в сообщении.

Грузовик пристыковался к Международной космической станции 19 июля 2016 года. Он доставил на борт станции более 2,4 тонны различных грузов, в том числе топливо, воздух, кислород, продукты питания, оборудование для поддержания функционирования станции и посылки для членов экипажа.

Как сообщал УНН, космический корабль "Прогресс" отстыкуют от МКС и затопят в Тихом океане.

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