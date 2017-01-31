"Прогрес МС-03" впав у "кладовище космічних кораблів" в Тихому океані
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Фрагменти космічної вантажівки “Прогрес МС-03” у вівторок впали в несудопутнодному районі Тихого океану на так званому “кладовищі космічних кораблів”, передає УНН з посиланням на РІА “Новости”.
“Прогрес МС-03” відстикували від Міжнародної космічної станції о 17.25, о 19.35 (за Києвом) його маршовий двигун запустився на гальмування і корабель почав сходження з орбіти.
“Згідно з розрахунковими даними, корабель увійшов в щільні шари атмосфери, де відбулося руйнування конструкції, а його вогнетривкі фрагменти впали в заданому районі акваторії Тихого океану,” — йдеться в повідомленні.
Судно пристикувалося до Міжнародної космічної станції 19 липня 2016 року. Воно доставило на борт станції більше 2,4 тонни різних вантажів, у тому числі паливо, повітря, кисень, продукти харчування, обладнання для підтримки функціонування станції і посилки для членів екіпажу.
Як повідомляв УНН, космічний корабель “Прогрес” відстикують від МКС і затоплять у Тихому океані.