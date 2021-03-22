Проигрывая 19 очков: лидер Суперлиги совершил камбэк в матче с "Химиком"

Детали

“Химик” завладел преимуществом уже на старте игры и не отдавал ее сопернику до конца первой половины (28:42). Команда Виталия Степановского хорошо защитилась, и удачно заиграла трехсекундную, где традиционно эффективно работали Нельсон и Салливан.

В третьей четверти южненцы смогли удержать преимущество, которое достигало 19 очков. Казалось, что команда Степановского уже не отдаст выигранный матч, но “Киев-Баскет” совершил героический камбэк. Команда Багатскиса продемонстрировала защиту совсем другого уровня в четвертой четверти, закрыв лидеров соперника — в первую очередь Салливана. Хозяева начали бежать в быстрый нападение, почувствовали уверенность в трехсекундной и сумели доказать свой камбэк до овертайма. Досадная потеря под своим кольцом от гостей позволила “Киев-Баскет” сравнять счет, а атака на победу в конце четвертой четверти очков южненцам не принесла.

В овертайме, получив уверенность и играя на кураже, “Киев-Баскет” игру уже не отдал. Получив первое лидерство в матче именно в дополнительной 5-минутке, столичный коллектив выиграл со счетом 80:71 и во второй раз в сезоне одолел южненцев на своей площадке. Это уже 23-й выигрыш при 5-ти поражениях клуба в сезоне. “Химик” имеет 15 побед и 14 поражений.

Лучший игрок матча

Богдан Близнюк брал на себя инициативу в ключевые моменты матча и стал лучшим в составе своей команды с 17 очками (8/12 двухочковых, 1/1 штрафных), сделал 7 подборов, 3 перехвата и 2 передачи.

Дополнение

Уже 24 марта киевляне сыграют в 1/8 финала Кубка Европы ФИБА против израильского “Ирони”.