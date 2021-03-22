Програючи 19 очок: лідер Суперліги здійснив камбек у матчі з "Хіміком"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. "Київ-Баскет" приймав "Хімік" в рамках третьої очної зустрічі команд в регулярному чемпіонаті Суперліги України з баскетболу, інформує УНН з посиланням на Федерацію баскетболу України.
Деталі
“Хімік” заволодів перевагою вже на старті гри і не віддавав її супернику до завершення першої половини (28:42). Команда Віталія Степановського добре захистилася, та вдало заграла трисекундну, де традиційно ефективно працювали Нельсон та Салліван.
У третій чверті южненці змогли втримати перевагу, яка сягала 19 очок. Здавалось, що команда Степановського вже не віддасть виграний матч, але “Київ-Баскет” зробив героїчний камбек. Команда Багатскіса продемонструвала захист зовсім іншого рівня у четвертій чверті, закривши лідерів суперника — в першу чергу Салівана. Господарі почали втікати у швидкий напад, відчули впевненість у трисекундній і зуміли довести свій камбек до овертайму. Прикра втрата під своїм кільцем від гостей дозволила “Київ-Баскету” зрівняти рахунок, а атака на перемогу наприкінці четвертої чверті очок южненцям не принесла.
В овератймі, отримавши впевненість і граючи на куражі, “Київ-Баскет” гру вже не віддав. Отримавши перше лідерство в матчі саме у додатковій 5-хвилинці, столичний колектив виграв з рахунком 80:71 і вдруге в сезоні здолав южненців на своєму майданчику. Це вже 23-й виграш при 5-ти поразках клубу в сезоні. “Хімік” має 15 перемог і 14 поразок.
Найкращий гравець матчу
Богдан Близнюк брав на себе ініціативу у ключові моменти матчу і став найкращим у складі своєї команди із 17 очками (8/12 двоочкових, 1/1 штрафних), зробив 7 підбирань, 3 перехоплення та 2 передачі.
Доповнення
Вже 24 березня кияни зіграють в 1/8 фіналу Кубка Європи ФІБА проти ізраїльського “Іроні”.