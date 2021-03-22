Програючи 19 очок: лідер Суперліги здійснив камбек у матчі з "Хіміком"

ukru
21:00 • 28223 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

19:01 • 62438 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 53641 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 98354 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 63675 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 96452 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 116354 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 144648 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 184159 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 311809 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.1 м/с
69 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

18 березня, 17:01 • 103512 перегляди
рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

18 березня, 17:18 • 101424 перегляди
путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

18 березня, 17:25 • 104637 перегляди
путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

18 березня, 17:31 • 100650 перегляди
Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

18 березня, 17:53 • 94790 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 59008 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 311809 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 245936 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 339608 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 333057 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 63911 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 110046 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 110836 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 107797 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 121229 перегляди
Актуальне
Програючи 19 очок: лідер Суперліги здійснив камбек у матчі з "Хіміком"

Програючи 19 очок: лідер Суперліги здійснив камбек у матчі з "Хіміком"

Київ • УНН

 • 12851 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. "Київ-Баскет" приймав "Хімік" в рамках третьої очної зустрічі команд в регулярному чемпіонаті Суперліги України з баскетболу, інформує УНН з посиланням на Федерацію баскетболу України.

Деталі

“Хімік” заволодів перевагою вже на старті гри і не віддавав її супернику до завершення першої половини (28:42). Команда Віталія Степановського добре захистилася, та вдало заграла трисекундну, де традиційно ефективно працювали Нельсон та Салліван.

У третій чверті южненці змогли втримати перевагу, яка сягала 19 очок. Здавалось, що команда Степановського вже не віддасть виграний матч, але “Київ-Баскет” зробив героїчний камбек. Команда Багатскіса продемонструвала захист зовсім іншого рівня у четвертій чверті, закривши лідерів суперника — в першу чергу Салівана. Господарі почали втікати у швидкий напад, відчули впевненість у трисекундній і зуміли довести свій камбек до овертайму. Прикра втрата під своїм кільцем від гостей дозволила “Київ-Баскету” зрівняти рахунок, а атака на перемогу наприкінці четвертої чверті очок южненцям не принесла.

В овератймі, отримавши впевненість і граючи на куражі, “Київ-Баскет” гру вже не віддав. Отримавши перше лідерство в матчі саме у додатковій 5-хвилинці, столичний колектив виграв з рахунком 80:71 і вдруге в сезоні здолав южненців на своєму майданчику. Це вже 23-й виграш при 5-ти поразках клубу в сезоні. “Хімік” має 15 перемог і 14 поразок.

Найкращий гравець матчу

Богдан Близнюк брав на себе ініціативу у ключові моменти матчу і став найкращим у складі своєї команди із 17 очками (8/12 двоочкових, 1/1 штрафних), зробив 7 підбирань, 3 перехоплення та 2 передачі.

Доповнення

Вже 24 березня кияни зіграють в 1/8 фіналу Кубка Європи ФІБА проти ізраїльського “Іроні”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.58
Bitcoin
$82,263.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,042.90
Ethereum
$1,904.79