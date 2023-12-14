Программа восстановительного правосудия в Украине помогла 307 детям избежать уголовных обвинений - Офис Генпрокурора

307 несовершеннолетних украинцев избежали уголовной ответственности, потому что успешно прошли Программу восстановления, реализуемую Офисом Генпрокурора. В общем, возможность принять участие в этой инициативе получили более 1,2 тысячи украинских детей, которые попали в конфликт с законом. О том, как реализуют пилотные проекты в рамках национальной стратегии реформирования системы юстиции и защиты прав ребенка в сфере правосудия на 2024-2028 годы, рассказали в Офисе Генпрокурора, передает УНН.

Детали

Заседание представителей Офиса Генпрокурора прошло в Верховном Суде.

На этой встрече говорили о проекте Национальной стратегии реформирования системы юстиции и защиты прав ребенка в сфере правосудия на 2024-2028 годы, а также заслушали отчетность по пилотным проектам по внедрению модели Барнахус и привлечению психологов к уголовным производствам с участием детей.

В частности, среди обсуждаемых пилотов проанализировали как сейчас реализуется "Программа восстановления для несовершеннолетних, которые являются подозреваемыми в совершении уголовного правонарушения".

Ювенальные прокуроры проинформировали, что более 1,2 тыс. детей, которые попали в конфликт с законом, имели возможность принять участие в Программе восстановления. По результатам ее успешного прохождения уже 307 несовершеннолетних по ходатайствам прокуроров были освобождены судом от уголовной ответственности.

Заместитель начальника Департамента защиты интересов детей и противодействия домашнему насилию Олеся Волошина отметила, что ювенальные прокуроры Офиса Генпрокурора, кроме очерченных пилотных проектов, также организовали системную имплементацию в практическую деятельность международных стандартов правосудия, дружественного к ребенку.

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Справочно

1 июня по инициативе Генерального прокурора совместно с МВД, Министерством соцполитики и Министерством юстиции начат пилотный Проект имплементации международных стандартов правосудия, дружественного к ребенку. В его основе положен ребенкоцентричный подход. Это означает, что все этапы процесса происходят с учетом интересов ребенка, его права на защиту и помощь.