Прогноз НБУ по экономразвитию неизменный: реальный ВВП в 2016 году вырастет на 1,1%

"Пересмотр прогноза на следующие два года связан с худшей внешней конъюнктурой для украинских экспортеров по сравнению с предыдущими ожиданиями. Учитывая рекордное мировое производство зерновых в 2016 - 2017 МГ цены на них будут оставаться на низком уровне. Цены на сталь тоже не продемонстрируют значительного роста из-за высоких объемов ее предложения на мировых рынках ", - говорится в сообщении.

В то же время, как отметили в Нацбанке, основным драйвером экономического роста, как и в этом году, будут инвестиции. В 2017-2018 гг. также умеренно будет восстанавливаться частное потребление. Его рост будут стимулировать реализация отложенного спроса и увеличения доходов населения. Дополнительным фактором увеличения как потребления, так и инвестиций станет оживление кредитной активности благодаря снижению процентных ставок в экономике.

В НБУ отметили, что "инфляционный отчет" отражает видение Национального банка относительно текущего и будущего состояния экономики Украины с акцентом на инфляционное развитие, является основой решений по монетарной политике. Национальный банк Украины публикует отчет ежеквартально, начиная с апреля 2015 года.