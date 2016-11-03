Прогноз НБУ по экономразвитию неизменный: реальный ВВП в 2016 году вырастет на 1,1%
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Прогноз экономического развития остается неизменным на текущий год: реальный ВВП в 2016 году вырастет на 1,1%. В среднесрочной перспективе темпы роста экономики будут более умеренными, чем прогнозировалось ранее: в 2017 году - 2,5%, в 2018 - 3,5%. Об этом говорится в "инфляционном отчете" НБУ (октябрь 2016 года), передает УНН.
"Пересмотр прогноза на следующие два года связан с худшей внешней конъюнктурой для украинских экспортеров по сравнению с предыдущими ожиданиями. Учитывая рекордное мировое производство зерновых в 2016 - 2017 МГ цены на них будут оставаться на низком уровне. Цены на сталь тоже не продемонстрируют значительного роста из-за высоких объемов ее предложения на мировых рынках ", - говорится в сообщении.
В то же время, как отметили в Нацбанке, основным драйвером экономического роста, как и в этом году, будут инвестиции. В 2017-2018 гг. также умеренно будет восстанавливаться частное потребление. Его рост будут стимулировать реализация отложенного спроса и увеличения доходов населения. Дополнительным фактором увеличения как потребления, так и инвестиций станет оживление кредитной активности благодаря снижению процентных ставок в экономике.
В НБУ отметили, что "инфляционный отчет" отражает видение Национального банка относительно текущего и будущего состояния экономики Украины с акцентом на инфляционное развитие, является основой решений по монетарной политике. Национальный банк Украины публикует отчет ежеквартально, начиная с апреля 2015 года.