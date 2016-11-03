Прогноз НБУ щодо економрозвитку незмінний: реальний ВВП у 2016 році зросте на 1,1%
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Прогноз економічного розвитку залишається незмінним на поточний рік: реальний ВВП у 2016 році зросте на 1,1%. У середньостроковій перспективі темпи зростання економіки будуть більш помірними, ніж прогнозувалося раніше: у 2017 році – 2,5%, у 2018 – 3,5%. Про це йдеться в "Інфляційному звіті" НБУ (жовтень 2016 року), передає УНН.
"Перегляд прогнозу на наступні два роки пов’язаний із гіршою зовнішньою кон’юнктурою для українських експортерів порівняно з попередніми очікуваннями. З огляду на рекордне світове виробництво зернових у 2016 — 2017 МР ціни на них залишатимуться на низькому рівні. Ціни на сталь також не продемонструють значного зростання через високі обсяги її пропозиції на світових ринках", - йдеться у повідомленні.
Водночас, як відзначили у Нацбанку, основним драйвером економічного зростання, як і цього року, будуть інвестиції. У 2017-2018 рр. також помірно відновлюватиметься приватне споживання. Його зростання стимулюватимуть реалізація відкладеного попиту та збільшення доходів населення. Додатковим фактором збільшення як споживання, так і інвестицій стане пожвавлення кредитної активності завдяки зниженню процентних ставок в економіці.
У НБУ відзначили, що “Інфляційний звіт” відображає бачення Національного банку щодо поточного та майбутнього стану економіки України з акцентом на інфляційному розвитку, що є основою рішень з монетарної політики. Національний банк України публікує звіт щокварталу, починаючи з квітня 2015 року.