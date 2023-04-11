Продолжает работать почти на полную мощность: за 2022 год выручка МХП выросла на 11%

Детали

В МХП сообщили - после трансформации системы логистики в ответ на меняющиеся обстоятельства военного времени, компания снова экспортирует в более чем 70 стран мира, поставляя зерно, растительные масла и мясо птицы по всему миру. Руководство и операционные команды постоянно ищут новые способы приспособиться к быстро меняющейся среде и используют возникающие возможности.

Цитата

“На сегодняшний день собственные объекты МХП не получили никаких физических повреждений в результате войны. В случае любого неблагоприятного воздействия на ее деятельность, МХП имеет комплексные планы действий в чрезвычайных ситуациях, которые гарантируют, что она готова принять любые меры, необходимые для восстановления и повторного запуска производства в кратчайшие сроки”, - сообщили в пресс-службе компании.

Операционные показатели МХП

За 2022 год мощности компании по производству курятины уменьшились на 8% и составили 697 071 тонн, а мощности компании по производству курятины европейского операционного сегмента выросли на 11% и составили 124 040 тонн. А экспорт курятины из Украины уменьшился на 8% год к году и составил 368 379 тонн.

Финансовые показатели МХП

За 2022 год выручка компании выросла на 11% год к году и составила 2 млрд 642 млн долларов, а экспортная выручка выросла на 26% год к году и составила 1 млрд 601 млн долларов, что составляет 161% от общей выручки.

В то же время операционная прибыль уменьшилась на 49% год к году и составила 255 млн долларов, а операционная маржа снизилась с 21% до 10%. Чистый убыток составил 231 млн долларов, по сравнению с чистым убытком в 393 млн долларов за 2021 г.

“В феврале 2023 года МХП заключила кредитное соглашение с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) на сумму 100 миллионов долларов США (ЕБРР – 90 миллионов долларов США и сторонний кредитор – 10 млн долларов). Заем предназначен для финансирования потребностей сегмента птицеводства и связанных операций. Это сезонный заем под залог запасов семян подсолнечника и масла со сроком погашения в августе 2023 года, который будет использован для финансирования закупки семян подсолнечника и других операционных расходов, связанных с производством подсолнечного масла и сопутствующих продуктов”, - рассказали в МХП.

Справка

МХП – ведущий производитель курятины в Украине с наибольшей долей на рынке и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов. МХП владеет и контролирует все этапы производства курятины: от выращивания зерновых и масличных культур, производства комбикормов до производства инкубационных яиц и выращивания бройлерного поголовья, переработки, сбыта, дистрибуции и продажи мяса птицы (в частности, через партнерские брендированные точки).

Вертикальная интеграция уменьшает зависимость МХП от поставщиков и цен на сырье. Помимо экономической эффективности, вертикальная интеграция позволяет МХП воплощать строгую политику биобезопасности, контролировать качество сырья и конечное качество, а также безопасность продукции к точкам продаж. Для поддержки продаж МХП контролирует дистрибуционную сеть, состоящую из 9 дистрибуционных центров в крупных городах Украины. МХП использует собственные грузовики для доставки своей продукции, что уменьшает общие транспортные расходы и время доставки.

МХП также занимает ведущую позицию в растениеводстве: кукурузу выращивает для производства комбикормов, а другие культуры – пшеницу, рапс и т.п. – продает третьим лицам. МХП арендует сельскохозяйственные угодья, расположенные в основном в плодородных черноземных регионах Украины.