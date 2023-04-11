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Продовжує працювати майже на повну потужність: за 2022 рік виручка МХП зросла на 11%

Продовжує працювати майже на повну потужність: за 2022 рік виручка МХП зросла на 11%

Київ • УНН

 • 1824192 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Війна в Україні триває і може загостритися в найближчі місяці. Існують постійні ризики для діяльності всіх компаній через повторювані атаки на критичну інфраструктуру України, однак станом на сьогодні всі виробничі потужності МХП в Україні продовжують працювати майже на повну потужність. Про це УНН повідомили в пресслужбі компанії.

Деталі

В МХП повідомили - після трансформації системи логістики у відповідь на мінливі обставини воєнного часу, компанія знову експортує до більш ніж 70 країн світу, постачаючи зерно, рослинні олії та м’ясо птиці по всьому світу. Керівництво та операційні команди постійно шукають нові способи пристосуватися до середовища, що швидко змінюється, і використовують можливості, що виникають.

Цитата

“На сьогодні власні об’єкти МХП не зазнали жодних фізичних пошкоджень в результаті війни. У випадку будь-якого несприятливого впливу на її діяльність, МХП має комплексні плани дій у надзвичайних ситуаціях, які гарантують, що вона готова вжити будь-яких заходів, необхідних для відновлення та повторного запуску виробництва в найкоротші терміни”, - повідомили у пресслужбі компанії.

Операційні показники МХП

За 2022 рік потужності компанії з виробництва курятини зменшилися на 8% та склали 697 071 тонн, а потужності компанії з виробництва курятини європейського операційного сегменту зросли на 11% та склали 124 040 тонн. А експорт курятини з України зменшився на 8% рік до року та склав 368 379 тонн.

Фінансові показники МХП

За 2022 рік виручка компанії зросла на 11% рік до року і склала 2 млрд 642 млн доларів, а експортна виручка зросла на 26% рік до року та склала 1 млрд 601 млн доларів, що становить 161% від загальної виручки.

Водночас операційний прибуток зменшився на 49% рік до року та склав 255 млн доларів, а операційна маржа знизилася з 21% до 10%. Чистий збиток склав 231 млн доларів, у порівнянні з чистим збитком в 393 млн доларів за 2021 р.

“У лютому 2023 року МХП уклала кредитну угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) на суму 100 мільйонів доларів США (ЄБРР – 90 мільйонів доларів США та сторонній кредитор – 10 млн доларів). Позика призначена для фінансування потреб сегменту птахівництва та пов’язаних операцій. Це сезонна позика під заставу запасів насіння соняшнику та олії з терміном погашення в серпні 2023 року, яка буде використана для фінансування закупівлі насіння соняшнику та інших операційних витрат, пов’язаних з виробництвом соняшникової олії та супутніх продуктів”, - розповіли в МХП.

Довідка

МХП – провідний виробник курятини в Україні з найбільшою часткою на ринку і високою впізнаваністю бренда своїх продуктів. МХП володіє та контролює всі етапи виробництва курятини: від вирощування зернових та олійних культур, виробництва комбікормів до виробництва інкубаційних яєць та вирощування бройлерного поголів’я, переробки, збуту, дистрибуції та продажу м’яса птиці (зокрема, через партнерські брендовані точки).

Вертикальна інтеграція зменшує залежність МХП від постачальників і цін на сировину. Крім економічної ефективності вертикальна інтеграція дозволяє МХП втілювати сувору політику біобезпеки, контролювати якість сировини і кінцеву якість, а також безпечність продукції до точок продажу. Для підтримки продажів МХП контролює дистрибуційну мережу, яка складається з 9 дистрибуційних центрів у великих містах України. МХП використовує власні вантажівки для доставки своєї продукції, що зменшує загальні транспортні витрати і час доставки.

МХП також посідає провідну позицію в рослинництві: кукурудзу вирощує для виробництва комбікормів, а інші культури – пшеницю, ріпак тощо – продає третім особам. МХП орендує сільськогосподарські угіддя, які розташовані здебільшого в родючих чорноземних регіонах України.

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