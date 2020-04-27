Продовольственные рынки начнут открываться уже на этой неделе - Петрашко

"Рынки имеют большой социальный эффект. От них зависят и фермеры, и простые люди. Сегодня совместно с Минздравом уже разработана концепция безопасного функционирования рынков и механизма воздействия на них за несоблюдение правил. Принятие этих требований позволит до конца недели возобновить работу около 280 рынков по всей Украине", - сообщил министр.

В частности, речь идет о таких противоэпидемических требованиях, как: измерение температуры, масочный режим, социальная дистанция, ограниченное количество одновременного пребывания людей постоянная доступность дезинфекционных средств и др. Для мониторинга соблюдения приведенных выше требований на агропродовольственном рынке будут постоянно присутствовать инспекторы госпродпотребслужбы.

Кроме того, министр обратил внимание на актуальный вопрос о предоставлении возможности фермерам реализовывать свою продукцию не только на продовольственных рынках, но и в магазинах.

"Сейчас мы ведем диалог с сетями магазинов, чтобы наши селяне, наши фермеры смогли продавать свою продукцию в этих сетях в том числе. Мы понимаем, что в большинстве случаев магазины специализируются на оптовых закупках, которые малый фермер не может предложить. Именно поэтому сейчас мы анализируем ситуацию и готовим изменения в существующие регулирование, которые упростили бы доступ украинского производителя к полкам магазинов", - отметил Петрашко.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Кабинет министров на заседании в среду планирует определиться с вопросом о возобновлении работы некоторых продовольственных рынков - более 280 по всей территории Украины.