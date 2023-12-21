Продолжение финансовой поддержки Украины: Зеленский провел совещание с чиновниками по работе с ЕС
Зеленский встретился с украинскими чиновниками, чтобы обсудить продолжение финансовой поддержки ЕС в течение следующих четырех лет, отметив гарантии государственной стабильности.
Шторм в Крыму: оккупанты убытки оценили в более 46 млн долларов
Назначенный россиянами глава Крыма Сергей аксенов сообщил, что убытки от шторма на полуострове составили 46,5 миллионов долларов США, при этом было подано 436 000 заявлений на получение компенсации.
россияне собрали несколько миллионов тонн зерна на оккупированных территориях Украины
Россияне собрали 6,4 миллиона тонн пшеницы и 1,5 миллиона тонн семян подсолнечника на оккупированных украинских территориях, что повлияло на потенциальные рыночные цены. Зерно, не учтенное в отраслевых отчетах, вывозится из Крыма, что влияет на потенциальные требования Украины по репарациям.
В правящей партии Грузии снова заговорили о переводе Саакашвили в тюрьму
Перевод Саакашвили в тюрьму сегодня потребовала партия экс-премьера Гахария "За Грузию".
Днепропетровщина: армия рф нанесла удары дронами и тяжелой артиллерией
Российские войска пятнадцать раз атаковали Никопольский район, используя 9 беспилотников-камикадзе и тяжелую артиллерию, повредив здания и инфраструктуру, при этом в некоторых районах жертв не было, но ранее погибли две женщины и был ранен пожилой мужчина.
Жестоко пытал участников Революции Достоинства: суд вынес приговор экс-беркутовцу
Бывший "беркутовец" приговорен к 6 годам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу с момента его провозглашения.
Завтра в Киеве и Днепре детская железная дорога открывает зимний сезон
С 22 декабря в Киеве и Днепре стартует зимний сезон на детских железных дорогах, которые будут работать в выходные и праздничные дни до конца января.
Взрывы в Херсоне - МВА
В Херсоне прогремели взрывы, когда российские войска обстреляли город с оккупированного левого берега, в результате чего было повреждено медицинское учреждение и жилой дом.
Украинская ассоциация футбола призывает ФИФА и УЕФА отменить матч товарищеский Сербия-россия
Украинская ассоциация футбола просит ФИФА, УЕФА и Сербский футбольный союз отменить товарищеский матч Сербия-россия, запланированный на 21 марта 2024 года, из-за поддержки россии.
Стрельба в Праге: погибли 11 человек, еще более двух десятков раненых
По меньшей мере 11 человек погибли, включая стрелка, еще больше ранены в результате стрельбы в центре Праги. Информации о жертвах среди украинцев пока нет.