Продолжение финансовой поддержки Украины: Зеленский провел совещание с чиновниками по работе с ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с чиновниками по работе с Евросоюзом ради продолжения финансовой поддержки Украины, передает УНН.

"Провел довольно длительное и содержательное совещание с чиновниками по нашей работе с Евросоюзом ради продолжения финансовой поддержки Украины на достаточном уровне на следующие четыре года", - сказал Зеленский во время вечернего обращения.

По его словам, был глава правительства, первый вице-премьер-министр, министры.

"Обсудили детали, конкретные решения, в которых нуждаемся. Максимально активно работаем, чтобы гарантировать стабильность нашему государству и устойчивость во всех его институтах, во всех системах и функциях государства. И это будет. Я благодарен всем, кто помогает. Я благодарен всем, кто делает обеспечение наших государственных интересов не только справедливым, но и детально проработанным", - резюмировал Президент.

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