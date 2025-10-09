$41.400.09
Освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области: Сырский о ходе Добропольского контрнаступления
Эксклюзив
11:29 • 8838 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
09:40 • 25580 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек
Эксклюзив
09:10 • 28578 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
08:36 • 19419 просмотра
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
9 октября, 08:06 • 19318 просмотра
Украинская делегация отправляется в США на следующей неделе: Зеленский назвал темы переговоров
Эксклюзив
9 октября, 07:35 • 30124 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
9 октября, 07:20 • 16606 просмотра
Удары рф уничтожили более половины добычи газа в Украине - Bloomberg
9 октября, 05:56 • 15545 просмотра
Одесскую область ночью рф атаковала дронами: 5 пострадавших, есть повреждения в порту и перебои со светомPhotoVideo
9 октября, 01:15 • 16827 просмотра
"Историческое достижение": Нетаньяху и Трамп поздравили друг друга с мирным соглашением и договорились о встрече в Израиле
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Продажи Mercedes падают на фоне бума электромобилей в Китае и пошлин

Киев • УНН

 • 278 просмотра

Мировые поставки Mercedes-Benz упали на 12% в третьем квартале, составив 525 300 автомобилей. Причиной спада стали слабые рынки Китая и США, несмотря на рост продаж электромобилей и люксовых кроссоверов.

Продажи Mercedes падают на фоне бума электромобилей в Китае и пошлин

Автопроизводитель Mercedes-Benz сообщил о падении мировых поставок, несмотря на рост продаж электромобилей и кроссоверов (SUV) класса люкс, пишет УНН со ссылкой на Autoblog.

Детали

Mercedes-Benz сообщил о резком падении продаж в третьем квартале: мировые поставки упали на 12% в годовом исчислении до 525 300 автомобилей. Снижение продаж обусловлено слабостью рынков Китая и США, двух крупнейших рынков бренда. Продажи легковых автомобилей упали до 441 500 единиц, а продажи фургонов - на 8% до 83 800.

Руководство компании объяснило спад пошлинами, снижением потребительского спроса и усилением конкуренции со стороны китайских автопроизводителей. Матиас Гайзен, член совета директоров Mercedes-Benz по продажам, заявил, что хотя результаты в Европе и на Ближнем Востоке оставались стабильными, "рыночные условия в Китае и США были явно сложными".

В Китае, некогда локомотиве роста Mercedes, продажи упали на 27% по сравнению с прошлым годом, поскольку местные бренды электромобилей, такие как BYD и NIO, продолжают подрывать рыночную долю немецкого автопроизводителя. В США поставки упали на 17% на фоне усиления контроля запасов и сохраняющегося давления пошлин. Сообщается, что Mercedes осторожно управлял запасами, чтобы избежать роста импортной пошлины на автомобили европейского производства.

Спад контрастирует с недавней динамикой продаж по всей модельной линейке. Mercedes активно расширяет свой портфель SUV, сигнализируя о переходе от традиционных компактных автомобилей к более рентабельным кроссоверам.

Несмотря на общее падение, продажи электромобилей Mercedes продемонстрировали определенную устойчивость. В третьем квартале компания продала около 42 600 электромобилей, что в целом соответствует показателям прошлого года, а поставки электрофургонов почти удвоились. Аналитики отмечают, что топовая линейка Mercedes, включая модели AMG, Maybach и G-Class, показала лучшие результаты, чем основные сегменты.

Это, как отмечается, отчасти связано с растущим спросом на внедорожные модели класса люкс, о чем свидетельствуют заявки Mercedes на регистрацию товарных знаков, предусматривающие разработку новых версий. Бренд также, похоже, намерен расширить линейку G-Class, используя глобальную популярность своего флагманского кроссовера как буфер от спада на других рынках, пишет издание.

Mercedes также активно инвестирует в развитие технологий поддержки конкурентоспособности. Последнее расширение НИОКР (R&D) демонстрирует фокус на системах освещения, безопасности и датчиков, которые могут быть использованы в будущих платформах для электромобилей и беспилотных автомобилей, пишет издание.

Toyota собирается выпустить "первые в мире" полностью твердотельные аккумуляторы для электромобилей09.10.25, 09:16 • 15385 просмотров

