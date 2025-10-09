Продажи Mercedes падают на фоне бума электромобилей в Китае и пошлин

Автопроизводитель Mercedes-Benz сообщил о падении мировых поставок, несмотря на рост продаж электромобилей и кроссоверов (SUV) класса люкс, пишет УНН со ссылкой на Autoblog.

Детали

Mercedes-Benz сообщил о резком падении продаж в третьем квартале: мировые поставки упали на 12% в годовом исчислении до 525 300 автомобилей. Снижение продаж обусловлено слабостью рынков Китая и США, двух крупнейших рынков бренда. Продажи легковых автомобилей упали до 441 500 единиц, а продажи фургонов - на 8% до 83 800.

Руководство компании объяснило спад пошлинами, снижением потребительского спроса и усилением конкуренции со стороны китайских автопроизводителей. Матиас Гайзен, член совета директоров Mercedes-Benz по продажам, заявил, что хотя результаты в Европе и на Ближнем Востоке оставались стабильными, "рыночные условия в Китае и США были явно сложными".

В Китае, некогда локомотиве роста Mercedes, продажи упали на 27% по сравнению с прошлым годом, поскольку местные бренды электромобилей, такие как BYD и NIO, продолжают подрывать рыночную долю немецкого автопроизводителя. В США поставки упали на 17% на фоне усиления контроля запасов и сохраняющегося давления пошлин. Сообщается, что Mercedes осторожно управлял запасами, чтобы избежать роста импортной пошлины на автомобили европейского производства.

Спад контрастирует с недавней динамикой продаж по всей модельной линейке. Mercedes активно расширяет свой портфель SUV, сигнализируя о переходе от традиционных компактных автомобилей к более рентабельным кроссоверам.

Несмотря на общее падение, продажи электромобилей Mercedes продемонстрировали определенную устойчивость. В третьем квартале компания продала около 42 600 электромобилей, что в целом соответствует показателям прошлого года, а поставки электрофургонов почти удвоились. Аналитики отмечают, что топовая линейка Mercedes, включая модели AMG, Maybach и G-Class, показала лучшие результаты, чем основные сегменты.

Это, как отмечается, отчасти связано с растущим спросом на внедорожные модели класса люкс, о чем свидетельствуют заявки Mercedes на регистрацию товарных знаков, предусматривающие разработку новых версий. Бренд также, похоже, намерен расширить линейку G-Class, используя глобальную популярность своего флагманского кроссовера как буфер от спада на других рынках, пишет издание.

Mercedes также активно инвестирует в развитие технологий поддержки конкурентоспособности. Последнее расширение НИОКР (R&D) демонстрирует фокус на системах освещения, безопасности и датчиков, которые могут быть использованы в будущих платформах для электромобилей и беспилотных автомобилей, пишет издание.

