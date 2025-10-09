Продажі Mercedes падають на тлі буму електромобілів у Китаї та мит

Автовиробник Mercedes-Benz повідомив про падіння світових поставок, попри зростання продажів електромобілів та кросоверів (SUV) класу люкс, пише УНН з посиланням на Autoblog.

Деталі

Mercedes-Benz повідомив про різке падіння продажів у третьому кварталі: світові поставки впали на 12% у річному обчисленні до 525 300 автомобілів. Зниження продажів обумовлено слабкістю ринків Китаю та США, двох найбільших ринків бренду. Продаж легкових автомобілів впав до 441 500 одиниць, а продаж фургонів - на 8% до 83 800.

Керівництво компанії пояснило спад митами, зниженням споживчого попиту та посиленням конкуренції з боку китайських автовиробників. Матіас Гайзен, член ради директорів Mercedes-Benz з продажу, заявив, що хоча результати в Європі та на Близькому Сході залишалися стабільними, "ринкові умови в Китаї та США були явно складними".

У Китаї, колись локомотиві зростання Mercedes, продажі впали на 27% порівняно з минулим роком, оскільки місцеві бренди електромобілів, такі як BYD та NIO, продовжують підривати ринкову частку німецького автовиробника. У США поставки впали на 17% на тлі посилення контролю запасів і тиску мит, що зберігається. Повідомляється, що Mercedes обережно керував запасами, щоб уникнути зростання імпортного мита на автомобілі європейського виробництва.

Спад контрастує з недавньою динамікою продажів по всій модельній лінійці. Mercedes активно розширює свій портфель SUV, сигналізуючи про перехід від традиційних компактних автомобілів до рентабельніших кросоверів.

Попри загальне падіння, продаж електромобілів Mercedes продемонстрував певну стійкість. У третьому кварталі компанія продала близько 42 600 електромобілів, що загалом відповідає показникам минулого року, а постачання електрофургонів майже подвоїлося. Аналітики відзначають, що топова лінійка Mercedes, включаючи моделі AMG, Maybach та G-Class, показала кращі результати, ніж основні сегменти.

Це, як зауважується, частково пов'язано з попитом, що росте, на позашляхові моделі класу люкс, про що свідчать заявки Mercedes на реєстрацію товарних знаків, що передбачають розробку нових версій. Бренд також, схоже, має намір розширити лінійку G-Class, використовуючи глобальну популярність свого флагманського кросовера як буфер від спаду на інших ринках, пише видання.

Mercedes також активно інвестує у розвиток технологій підтримки конкурентоспроможності. Останнє розширення НДДКР (R&D) демонструє фокус на системах освітлення, безпеки та датчиків, які можуть бути використані у майбутніх платформах для електромобілів та безпілотних автомобілів, пише видання.

