Продажи бензина в Черниговской области снизились более чем на 25%

Так, в сентябре 2016 года в натуральном измерении бензина моторного на АЗС Черниговской области было реализовано 2,2 тыс. тонн, что на 27,5% меньше, чем в сентябре 2015 года. В то же время пропана и бутана сжиженного продали 1,4 тыс. тонн, что всего на 2% меньше, а газа природного сжиженного или в газообразном состоянии (метана) - 0,3 тыс. тонн, что на 12,1% больше.

Всего, по данным на сентябрь, в области насчитывалась 181 автозаправочная станция (АЗС), где осуществлялась продажа светлых нефтепродуктов и газа, в том числе 10 автозаправочных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС).

Напомним, как сообщал УНН, продажи топлива через АЗС в сентябре сократились почти на 15%.

Также напомним, по словам экспертов, повышение цен на топливо ведет к уменьшению объемов реализации.

При этом, по словам генерального директора сети АЗС WOG Сергея Корецкого, нефтетрейдеры не заинтересованы в росте цен на бензин, потому что это приводит к снижению покупательной способности.