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Продажі бензину на Чернігівщині знизилися більш ніж на 25%

Продажі бензину на Чернігівщині знизилися більш ніж на 25%

Київ • УНН

 • 7315 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У вересні поточного року на автозаправках Чернігівщини продали бензину на 27% менше, ніж у вересні 2015 року. Такі дані наводить Головне управління статистики в Чернігівській області, передає УНН.

Так, у вересні 2016 року в натуральному вимірі бензину моторного на АЗС Чернігівської області було реалізовано 2,2 тис. тонн, що на 27,5% менше, ніж у вересні 2015 року. У той же час пропану і бутану скрапленого продали 1,4 тисячі тонн, що всього на 2% менше, а газу природного скрапленого або в газоподібному стані (метану) — 0,3 тисячі тонн, що на 12,1% більше.

Всього, за даними на вересень, в області налічувалася 181 автозаправна станція (АЗС), на яких здійснювався продаж світлих нафтопродуктів і газу, зокрема 10 автозаправних газонаповнювальних компресорних станцій (АГНКС).

Нагадаємо, як повідомляв УНН, продаж пального через АЗС у вересні скоротився майже на 15%.

Також нагадаємо, за словами експертів, підвищення цін на пальне веде до зменшення обсягів реалізації.

При цьому, за словами генерального директора мережі АЗС WOG Сергія Корецькго, нафтотрейдери не зацікавлені у зростанні цін на бензин, бо це призводить до зниження купівельної спроможності.

Українські Національні Новини

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