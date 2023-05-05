Продавали несуществующие генераторы и выдавали себя за военных: группа заключенных наладила мошенническую схему

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Киев • УНН

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КИЕВ. 5 мая. УНН. Четверо мужчин, которые находились в столичном СИЗО, во время блэкаутов организовали мошенническую схему и через соцсети продавали пользователям несуществующие генераторы. Как сообщили в Офисе Генпрокурора, группе заключенных уже сообщено о подозрении, передает УНН.

Цитата

"... сообщено о подозрении четырем ранее судимым мужчинам по фактам мошенничества (ч. 3 ст. 190 УК Украины)", - сообщили в Офисе Генпрокурора.

Детали

По данным следствия, мошенническая схема действовала с ноября 2022 года по февраль 2023 года в условиях масштабных проблем с электроснабжением в Украине из-за обстрелов страной-агрессором.

Организовал схему неоднократно судимый мужчина, который в то время содержался в Киевском СИЗО. Вместе с тремя сокамерниками он размещал в соцсети объявления о продаже генераторов.

Они получали от покупателей предоплату в размере от 2 до 10 тыс грн, обещая отправить товар до определенной даты. Задержку в отправке объясняли тем, что они якобы являются военнослужащими, которых срочно отправили в «горячие точки». В дальнейшем прекращали с покупателями связь.

Органом досудебного расследования в настоящее время установлено шестеро пострадавших от их мошеннических действий.

Сейчас по местам содержания – в двух исправительных учреждениях и в Киевском следственном изоляторе, проведены обыски. Также проведены обыски у лиц, связанных с подозреваемыми.

Дополнение

3 мая СБУ разоблачила дельцов, которые профинансировали боевиков "днр" на более 50 млн грн.

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