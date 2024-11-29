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Продали гуманитарную помощь более чем на 600 тысяч гривен: в Николаеве подозревают волонтеров и предпринимателя

Продали гуманитарную помощь более чем на 600 тысяч гривен: в Николаеве подозревают волонтеров и предпринимателя

Киев  •  УНН

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Четыре волонтера и предприниматель продавали гуманитарную помощь от ООН на рынке Николаева. Во время обысков изъяты продукты и 5 млн грн наличными.

В Николаеве сообщили подозрения четырем волонтерам благотворительной организации и предпринимателю, которые продали гуманитарной помощи от Всемирной продовольственной программы ООН более чем на 600 тысяч гривен. Об этом сообщает офис генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, подозреваемые организовали продажу гуманитарной помощи, полученной от Всемирной продовольственной программы ООН. Вместо передачи пищевых рационов людям, которые в них нуждались, они изымали из пакетов ценные продукты, снимали маркировку "не для продажи", "гуманитарная помощь", переупаковывали их и продавали на рынке Николаева.

Во время обысков правоохранители изъяли около 2 тысяч пищевых рационов, подготовленных к переупаковке, более 6 тыс. 800 коробок и 200 мешков с продуктами, 16 тысяч банок консервов, а также денежные средства на сумму около 5 миллионов гривен,

- говорится в сообщении.

Общий объем подтвержденных продаж составляет более 600 тыс. грн.

При процессуальном руководстве прокуроров Николаевской областной прокуратуры фигурантам сообщено о подозрении в незаконном использовании гуманитарной помощи с целью получения прибыли (ч. 3 ст. 201-2 Уголовного кодекса Украины).

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Ольга Розгон

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