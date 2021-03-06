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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 58274 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 79480 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 111538 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 146953 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 196682 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193950 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

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2 марта, 18:35 • 280488 просмотра

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О вакцинации от коронавируса сняли сатирический мультфильм

О вакцинации от коронавируса сняли сатирический мультфильм

Киев  •  УНН

 • 25424 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. Среди специальных эпизодов американского сатирического мультипликационного шоу South Park появилась серия о вакцинации от коронавируса. Об этом пишет УНН.

Детали

В спецепизоди говорится о том, как жители Южного Парка требуют иммунизации от коронавируса, но группа противников вакцинации им в этом мешает.

В YouTube обнародовали тизер мультфильма. Его планируют показать 10 марта.

Справка

South Park — американский мультсериал, который создают Трей Паркер и Мэтт Стоун. Второй по длительности анимационный сериал в истории американского телевидения после сериала “Симпсоны”. Снова сюжета составляют приключения четырёх мальчиков и их друзей, живущих в маленьком городке Южный Парк, штат Колорадо. Сериал высмеивает недостатки американской культуры и текущие мировые события.

Напомним

В Министерстве здравоохранения создали на фоне вспышки нового коронавируса два мультфильма : “Если вы заболели” и “Как защититься от коронавирусной инфекции COVID-19”.

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