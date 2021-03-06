О вакцинации от коронавируса сняли сатирический мультфильм
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Среди специальных эпизодов американского сатирического мультипликационного шоу South Park появилась серия о вакцинации от коронавируса. Об этом пишет УНН.
Детали
В спецепизоди говорится о том, как жители Южного Парка требуют иммунизации от коронавируса, но группа противников вакцинации им в этом мешает.
В YouTube обнародовали тизер мультфильма. Его планируют показать 10 марта.
Справка
South Park — американский мультсериал, который создают Трей Паркер и Мэтт Стоун. Второй по длительности анимационный сериал в истории американского телевидения после сериала “Симпсоны”. Снова сюжета составляют приключения четырёх мальчиков и их друзей, живущих в маленьком городке Южный Парк, штат Колорадо. Сериал высмеивает недостатки американской культуры и текущие мировые события.
Напомним
В Министерстве здравоохранения создали на фоне вспышки нового коронавируса два мультфильма : “Если вы заболели” и “Как защититься от коронавирусной инфекции COVID-19”.