Про вакцинацію від коронавірусу зняли сатиричний мультфільм

Деталі

У спецепізоді йдеться про те, як жителі Південного Парку вимагають імунізації від коронавірусу, але група противників вакцинації їм у цьому заважає.

В YouTube оприлюднили тизер мультфільму. Його планують показати 10 березня.

Довідка

South Park — американський мультсеріал, який створюють Трей Паркер і Метт Стоун. Другий по тривалості анімаційний серіал в історії американського телебачення після серіалу “Сімпсони”. снову сюжету складають пригоди чотирьох хлопчиків і їхніх друзів, які живуть у маленькому містечку Південний Парк, штат Колорадо. Серіал висміює недоліки американської культури і поточні світові події.

Нагадаємо

У Міністерстві охорони здоров’я створили на фоні спалаху нового коронавірусу два мультфільми: “Якщо ви захворіли” та “Як захиститись від коронавірусної інфекції COVID-19”.