О новом составе правительства говорить рано — Разумков
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. О новом составе украинского правительства пока рано говорить. Об этом заявил лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков в интервью изданию "Коммерсант", передает УНН.
Так, на вопрос о том, сформирован ли уже состав правительства, Разумков заметил, что "об этом еще рано говорить".
"Нам нужно будет зайти в парламент, чтобы представить премьера, и параллельно будет представлен новый Кабинет министров Украины", - сказал лидер партии.
В то же время, по его словам, одной из первых задач парламента станут "кадровые назначения".
Как сообщал УНН, ранее Разумков заявил, что его выдвинут на спикера Верховной Рады.