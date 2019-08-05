Про новий склад уряду говорити рано — Разумков

Так, на питання про те, чи сформований уже склад уряду, Разумков зауважив, що "про це ще рано говорити".

"Нам потрібно буде зайти в парламент, щоб представити прем'єра, і паралельно буде представлений новий Кабінет міністрів України", - сказав лідер партії.

У той же час, за його словами, однією з перших завдань парламенту стануть "кадрові призначення".

Як повідомляв УНН, раніше Разумков заявив, що його висунуть на спікера Верховної Ради.