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Принял решение: Месси назвал клуб, в котором продолжит карьеру

Киев • УНН

 • 17233 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Легендарный футболист Лионель Месси решил на один сезон продолжить выступления в каталонской "Барселоне". Об этом аргентинец рассказал в эксклюзивном интервью "Goal.com", передает УНН.

Принял решение: Месси назвал клуб, в котором продолжит карьеру

Шестикратный обладатель "Золотого мяча" вернется на "Камп Ноу" после саги, в которой, по его словам, было обнаружено много "фальшивых людей" на его пути. Он назвал нынешнего президента клуба Жозепа Бартомеу человеком, который не держит свое слово.

"Я был недоволен, хотел уйти. Мне не позволили это сделать, поэтому я останусь в клубе, чтобы не заниматься судебными разбирательствами. Руководство клуба во главе с Бартомеу - это катастрофа", - считает аргентинец.

33-летний футболист рассказал также и то, как он весь год просил отпустить его, но не получил желаемого.

"Я сказал руководству, в том числе президенту, что хочу уехать. Я говорил ему об этом весь год. Я считал, что настало время отойти в сторону. Я считал, что клубу нужно больше молодых игроков, новых футболистов, и думал, что мое время в "Барселоне" закончилось. Это был очень тяжелый год, я много терпел на тренировках, на играх и в раздевалке. Для меня все стало очень сложным, и наступил момент, когда я задумался о поисках новых амбиций. Это произошло не из-за результата в Лиге чемпионов против "Баварии". Я долго думал об этом решении. Я сказал обо всем президенту. Он всегда говорил, что в конце сезона я могу решить, хочу ли я пойти или хочу остаться, и в конце концов он не сдержал слова", - подчеркнул Месси.

Напомним, что Месси ранее не появлялся на тренировках клуба и отказался проходить медицинские тесты с каталонским клубом.

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