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Прийняв рішення: Мессі назвав клуб, в якому продовжить кар’єру

Київ • УНН

 • 17233 перегляди

КИЇВ. 4 вересня. УНН. Легендарний футболіст Ліонель Мессі вирішив на один сезон продовжити виступи в каталонській "Барселоні". Про це аргентинець розповів в ексклюзивному інтерв'ю "Goal.com", передає УНН.

Прийняв рішення: Мессі назвав клуб, в якому продовжить кар’єру

Шестиразовий володар "Золотого м'яча" повернеться на "Камп Ноу" після саги, в якій, за його словами, було виявлено багато "фальшивих людей" на його шляху. Він назвав нинішнього президента клубу Жозепа Бартомеу людиною, яка не дотримується свого слова.

"Я був незадоволений, хотів піти. Мені не дозволили це зробити, тому я залишуся в клубі, щоб не займатися судовими розглядами. Керівництво клубу на чолі з Бартомеу - це катастрофа", - вважає аргентинець.

33-річний футболіст розповів також й те, як він увесь рік просив відпустити його, але не отримав бажаного.

"Я сказав керівництву, в тому числі президенту, що хочу поїхати. Я говорив йому про це весь рік. Я вважав, що настав час відійти в бік. Я вважав, що клубу потрібно більше молодих гравців, нових футболістів, і думав, що мій час в "Барселоні" закінчився. Це був дуже важкий рік, я багато терпів на тренуваннях, на іграх і в роздягальні. Для мене все стало дуже складним, і настав момент, коли я задумався про пошуки нових амбіцій. Це сталося не через результат в Лізі чемпіонів проти "Баварії". Я довго думав про це рішення. Я сказав про все президенту. Він завжди говорив, що в кінці сезону я можу вирішити, хочу я піти або хочу залишитися, і врешті-решт він не дотримав слова", - підкреслив Мессі.

Нагадаємо, що Мессі раніше не з'являвся на тренуваннях клубу та відмовився проходити медичні тести з каталонським клубом.

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