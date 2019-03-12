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Частная фирма пыталась взыскать с "Ощадбанка" 124 млн грн за залоговое имущество

Киев  •  УНН

 • 10782 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Генеральная прокуратура предупредила взыскание в пользу коммерческой структуры с "Сбербанка" более 124 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, передает УНН.

Как пояснили в пресс-службе, ГПУ в интересах государства в лице ПАО "Государственный Ощадбанк Украины" вступила в рассмотрение дела, в котором безосновательно удовлетворен иск Tactical Business LLP и взыскано с государственного банка более 124 млн грн. Речь идет о деле, по которому между коммерческой структурой и "Ощадбанком" был заключен кредитный договор. По этому договору фирма передала в ипотеку банку недвижимое имущество и земельные участки.

Впрочем фирма не вернула кредитные средства, поэтому, по договору, банк в счет задолженности взыскал имущество. Впрочем частная структура пыталась отсудить у банка часть стоимости залогового имущества, которое якобы превышает долговое обязательство на сумму более 124 млн грн.

Прокурор в ходе апелляционного рассмотрения доказал беспочвенность заявленных требований, а Киевский апелляционный хозяйственный суд, согласившись с доводами прокуратуры, отменил незаконное судебное решение и отказал в иске коммерческой структуре.

После этого Tactical Business LLP обратилась в суд с кассационной жалобой.

Однако и Верховный Суд признал законным и обоснованным решение суда апелляционной инстанции, оставив его без изменений.

Напомним, после решения Международного арбитража о взыскании с РФ в пользу "Ощадбанка" 1,3 миллиарда долларов США, России насчитали 5 млн долл., в качестве процентов за неуплату долга. Ежедневно сумма "штрафных" процентов составляет 97 тыс. долл.

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