Приватна фірма намагалась стягнути з "Ощадбанку" 124 млн грн за заставне майно
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Генеральна прокуратура попередила стягнення на користь комерційної структури з "Ощадбанку" більше 124 млн грн. Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України, передає УНН.
Як пояснили в прес-службі, ГПУ в інтересах держави в особі ПАТ "Державний ощадний банк України" вступила у розгляд справи, у якій безпідставно задоволено позов Tactical Business LLP та стягнуто з державного банку понад 124 млн грн. Мова йде про справу, за якою між комерційною структурою та "Ощадбанком" був укладений кредитний договір. За цим договором фірма передала в іпотеку банку нерухоме майно та земельні ділянки.
Втім фірма не повернула кредитні кошти, тож, за договором, банк у рахунок заборгованості стягнув це майно. Втім приватна структура намагалась відсудити у банку частину вартості заставного майна, яке начебто перевищує боргове зобов’язання на суму понад 124 млн грн.
Прокурор під час апеляційного розгляду довів безпідставність заявлених вимог, а Київський апеляційний господарський суд, погодившись із доводами прокуратури, скасував незаконне судове рішення та відмовив у позові комерційній структурі.
Після цього Tactical Business LLP звернулася до суду з касаційною скаргою.
Однак і Верховний Суд визнав законним та обґрунтованим рішення суду апеляційної інстанції, залишивши його без змін.
Нагадаємо, після рішення Міжнародного арбітражу про стягнення з РФ на користь “Ощадбанку” 1,3 мільярда доларів США, Росії нарахували 5 млн дол, у якості відсотків за несплату боргу. Щодня сума "штрафних" відсотків складає 97 тис. дол.