Приватизировать "Укргаздобыча" предложили в ВР

Так, в рамках проекта постановления сказано следующее:

"Отклонить проект Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации" относительно внесения Публичного акционерного общества "Укргаздобыча" в перечень объектов, не подлежащих приватизации (реестр. № 4664 от 13.05.2016 года), поданный народными депутатами Украины Поляков, Г.Кривошеем и другими".

Напомним, проект Закона № 4664 о внесении изменений в Закон Украины "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации" (относительно внесения Публичного акционерного общества "Укргаздобыча" в перечень объектов, не подлежащих приватизации) был зарегистрирован нардепами М. Поляковым, Г. Кривошеем, В. Романюк и другими. В нем депутаты отмечают, что УГВ должно оставаться в госсобственности.

Напомним, как сообщал УНН, Украина пообещала МВФ приватизировать пять объектов облэнерго до конца года.

Также, согласно меморандуму МВФ, власти обязались расширить списки объектов на приватизацию.

Как известно, обещанная европейцам приватизация ОПЗ пока так и не состоялась.

По словам экспертов, срыв приватизации ОПЗ и его обесценивание - достигнутые в чьих интересах цели.