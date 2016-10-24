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Приватизувати “Укргазвидобування” запропонували у ВР

Приватизувати “Укргазвидобування” запропонували у ВР

Київ • УНН

 • 10471 перегляди

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. До Верховної Ради України внесено проект постанови, яким нардеп Андрій Іванчук з “Народного фронту” пропонує виключити “Укргазвидобування” з переліку об’єктів, які не підлягають приватизації. Про це йдеться на порталі Верховної ради, передає УНН.

Так, у проекту постанови сказано наступне:

“Відхилити проект Закону України про внесення зміни до Закону України „Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації“ щодо внесення Публічного акціонерного товариства „Укргазвидобування“ до переліку об’єктів, що не підлягають приватизації (реєстр. № 4664 від 13.05.2016), поданий народними депутатами України М.Поляковим, Г.Кривошеєм та іншими”.

Нагадаємо, проект ЗУ № 4664 про внесення зміни до Закону України “Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації” (щодо внесення Публічного акціонерного товариства “Укргазвидобування” до переліку об’єктів, що не підлягають приватизації) був зареєстрований нардепами М. Поляковим, Г. Кривошеєю, В. Романюком та іншими. В ньому депутати наголошують на тому, що УГВ повинно залишатися в держвласності.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, Україна пообіцяла МВФ приватизувати п’ять об’єктів обленерго до кінця року.

Також, відповідно до меморандуму МВФ, влада зобов’язалася розширити списки об’єктів на приватизацію.

Як відомо, обіцяна європейцям приватизація ОПЗ поки що так і не відбулася.

За словами експертів, зрив приватизації ОПЗ та його знецінення — досягнуті в чиїхось інтересах цілі.

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