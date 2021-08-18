ПриватБанк вручил Коломойскому и Боголюбову израильские иски через "Голос Украины"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Акционерное общество “КБ Приватбанк” опубликовало сообщение в “Голосе Украины” для вручения израильского иска бывшим владельцам банка Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову и доверенному лицу Вячеславу Карташеву по делу о выводе 17 млрд гривен в израильский Банк Дисконт. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ПриватБанка.
Детали
В ПриватБанке ранее обратились в Окружной суд города Тель-Авив-Яффа в Израиле с иском вышеупомянутых лиц по незаконному присвоению и отмыванию средств. В результате чего, по меньшей мере 600 млн долл. США (примерно 16,5 млрд гривен) были незаконно выведены из Банка в период с 2007 по 2011 годы и размещены на банковском счете в Израильском Банка Дисконт (Israel Discount Bank).
“Согласно решению израильского суда от 26 апреля 2021 года, банк публикует сообщение в газете Голос Украины для вручения израильского иска в Украине Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, а также другому ответчику — Вячеславу Карташеву”, — сообщают в пресс-службе.
Отмечается, что Вячеслав Карташов является давним доверенным лицом, в настоящее время занимает должность директора Департамента юридического сопровождения в ПАО “Укрнафта”, добавили в ПриватБанке.
Сообщение опубликовано в соответствии с Гаагской Конвенцией о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам.
В ПриватБанке добавили, что Коломойскому и Боголюбову уже был должным образом вручен иск в Израиле. И учитывая их предыдущие попытки избежать вручения иска в Украине, банк принимает дальнейшие меры для устранения каких-либо аргументов по невручению его должным образом.
Контекст
26 марта Верховный Суд Израиля отказал в удовлетворении апелляционной жалобы против Приватбанка Израильского банка “Israel Discount Bank”, которым последний пытался остановить рассмотрение требований Приватбанка решениям судов в Англии и США.
В декабре 2019 года ПриватБанк подал иск против своих бывших владельцев и других ответчиков в Окружной суд г. Тель-Авива, Израиль, по схеме присвоения средств в размере не менее 600 млн долл, которые были незаконно выведены из Приватбанка в период с 2007 по 2011 годы и размещены на банковском счете “Israel Discount Bank”.