ПриватБанк вручив Коломойському та Боголюбову ізраїльські позови через "Голос України"

Деталі

У ПриватБанку раніше звернулися до Окружного суду міста Тель-Авів-Яффа в Ізраїлі із позовом вищезгаданих осіб щодо незаконного привласнення та відмивання коштів. В результаті чого, щонайменше 600 млн дол. США (приблизно 16,5 млрд гривень) були незаконно виведені з Банку в період з 2007 по 2011 роки та розміщені на банківському рахунку в Ізраїльському Банку Дисконт (Israel Discount Bank).

“Відповідно до рішення ізраїльського суду від 26 квітня 2021 року, банк публікує повідомлення в газеті Голос України для вручення ізраїльського позову в Україні Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову, а також іншому відповідачу — Вячеславу Карташову”, — повідомляють у пресслужбі.

Зазначається, що Вячеслав Карташов є давньою довіреною особою, яка наразі обіймає посаду директора Департаменту юридичного супроводу в ПАТ “Укрнафта”, додали у Приватбанку.

Повідомлення опубліковане відповідно до Гаазької Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах.

У Приватбанку додали, що Коломойському та Боголюбову вже був належним чином вручений позов в Ізраїлі. Та з огляду на їхні попередні спроби уникнення вручення позову в Україні, банк вживає подальших заходів для усунення будь-яких аргументів щодо невручення його належним чином.

Контекст

26 березня Верховний Суд Ізраїлю відмовив у задоволенні апеляційної скарги проти Приватбанку Ізраїльського банку “Israel Discount Bank”, яким останній намагався зупинити розгляд вимог Приватбанку до рішень судів в Англії та США.

У грудні 2019 року ПриватБанк подав позов проти своїх колишніх власників та інших відповідачів до Окружного суду м. Тель-Авіва, Ізраїль, щодо схеми привласнення коштів у розмірі щонайменше 600 млн дол, що були незаконно виведені з Приватбанку у період з 2007 по 2011 роки та розміщені на банківському рахунку “Israel Discount Bank”.