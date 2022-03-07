Посвятила каждому гражданину страны: украинка завоевала второе золото на Паралимпийских играх
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Сборная Украины завоевала четвертую золотую награду в рамках Паралимпийских игр в Пекине, сообщает УНН со ссылкой на НКСИУ и сайт Паралимпиады.
Детали
Чемпионами стали спортсменка с нарушениями зрения Шишкова Оксана с Харьковской области с лидером-гайдом Андреем Марченко из города Киева.
Для Шишковой эта медаль стала второй золотой на соревнованиях в Пекине. К награде высшего сорта в биатлонном спринте сегодня наша спортсменка, выступающая среди участниц с нарушением зрения, добавила победу в лыжных гонках на длинной дистанции классическим стилем.
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"Я думаю, что я реализую здесь свое большое достижение, когда все закончится и я вернусь домой. Все наши медали, которые команда получила здесь, мы посвящаем Украине и каждому гражданину", - подчеркнула Шишкова.
Дополнения
В копилке сборной Украины уже четыре золотые, три серебряные и одна бронзовая медали - второе общекомандное место на Играх после Китая. Канада уже выиграла четыре золотые награды.