Посвятила каждому гражданину страны: украинка завоевала второе золото на Паралимпийских играх

Детали

Чемпионами стали спортсменка с нарушениями зрения Шишкова Оксана с Харьковской области с лидером-гайдом Андреем Марченко из города Киева.

Для Шишковой эта медаль стала второй золотой на соревнованиях в Пекине. К награде высшего сорта в биатлонном спринте сегодня наша спортсменка, выступающая среди участниц с нарушением зрения, добавила победу в лыжных гонках на длинной дистанции классическим стилем.

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"Я думаю, что я реализую здесь свое большое достижение, когда все закончится и я вернусь домой. Все наши медали, которые команда получила здесь, мы посвящаем Украине и каждому гражданину", - подчеркнула Шишкова.

Дополнения

В копилке сборной Украины уже четыре золотые, три серебряные и одна бронзовая медали - второе общекомандное место на Играх после Китая. Канада уже выиграла четыре золотые награды.