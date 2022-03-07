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Присвятила кожному громадянину країни: українка виборола друге золото на Паралімпійських іграх

Присвятила кожному громадянину країни: українка виборола друге золото на Паралімпійських іграх

Київ • УНН

 • 93203 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. Збірна України завоювала четверту золоту нагороду в рамках Паралімпійських ігор у Пекіні, повідомляє УНН з посиланням на НКСІУ та сайт Паралімпіади.

Деталі

Чемпіонами стали спортсменка з порушеннями зору Шишкова Оксана з Харківщини з лідером-гайдом Марченком Андрієм з міста Києва.

Для Шишкової ця медаль стала другою золотою на змаганнях у Пекіні. До нагороди найвищого гатунку в біатлонному спринті сьогодні наша спортсменка, що виступає серед учасниць з порушенням зору, додала перемогу у лижних гонках на довгій дистанції класичним стилем.

Цитата

"Я думаю, що я реалізую тут своє велике досягнення, коли все закінчиться і я повернуся додому. Всі наші медалі, які команда здобула тут, ми присвячуємо Україні та кожному громадянину України", - наголосила Шишкова.

Доповнення

У скарбничці збірної України вже чотири золоті, три срібні та одна бронзова медалі – друге загальнокоманде місце на Іграх після Китаю. Канада вже також виграла чотири золоті нагороди.

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