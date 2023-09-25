Страсти и риск: гороскоп для всех знаков Зодиака на 25 сентября - 1 октября

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"Главное событие этой недели - полнолуние, которое произойдет 29 сентября в 12:57 по киевскому времени в знаке Овна. В момент полнолуния мы испытываем большое эмоциональное напряжение и раздражительность. В этот период стоит больше отдыхать", - объясняет астролог и добавляет, что в любовной сфере возможно много страсти.

Детали

По словам Базиленко, гороскоп полной Луны говорит, что ближайшие две недели будут активно внедряться новые технологии, возможно будет несколько сенсационных открытий в науке. Также на этой неделе всем стоит быть предельно внимательными к своим финансам, воздержаться от необдуманных трат. Вопрос финансовой нестабильности может возникнуть сейчас на государственном и международном уровне. Кроме того, по словам астролога, в этот период вернутся к обсуждению переговоров о мирном урегулировании.

"В гороскопе Украины будут очень разные аспекты. Один из самых сложных аспектов - это оппозиция к натальному Солнцу транзитного Сатурна. Это кризисный период для руководства нашей страны, когда придется принимать достаточно тяжелые решения и законы. Возможно, будет некоторая смена в составе руководства страны. Еще один негативный аспект ретроградного Нептуна в оппозиции с Марсом. Это большое психическое напряжение. Не стоит сейчас преувеличивать и переоценивать свои силы, есть возможность интриг и обмана. Также стоит в этот момент ждать опасности, связанной с водной стихией.

В хорошем аспекте будет Юпитер - планета счастья, в тригоне с натальным Нептуном, и это очень мощная помощь из-за рубежа, хорошие внешние взаимоотношения с другими странами, возможности привлечения больших финансов и благотворительности. Но до конца недели стоит опасаться повышенных атак и разрушений", - рассказала Базиленко.

ОВНЫ

Вас ждет весьма интересная и яркая неделя, но успех будет зависеть от вашей дипломатичности и умения быть деликатным во многих вопросах. Вам стоит умерить вашу прямолинейность и учитывать интересы других. А для вашей природы - это достаточно сложная задача. Также вы сможете решать все юридические вопросы. Сейчас самое время наладить отношения с окружающими. Самое главное наладить отношения с партнерами, как в бизнесе, так и в любви.

ТЕЛЬЦЫ

Настало время хорошенько поработать. Вам необходимо проявлять большую активность в работе и продемонстрировать весь свой профессионализм. До конца недели уделите больше внимания своему здоровью. На этой неделе у вас могут возникнуть страстные романы, выяснение отношений с любимыми. Постарайтесь в момент полнолуния проявить терпение и любовь.

БЛИЗНЕЦЫ

Настало время отдохнуть и набраться сил. Постарайтесь уделить больше времени себе и своим хобби. Хорошим решением будет отправиться в дальние поездки и путешествия. В личной сфере вас ждет много страсти. В середине недели постарайтесь не разладить отношения с любимыми. Уделяйте больше времени своим детям.

РАКИ

На этой неделе у вас остро встанет жилищный вопрос. Возможна покупка недвижимости или переезд на новое место. Также хорошее время для начала ремонта. Много времени у вас будут отнимать именно бытовые вопросы, а также вопросы, связанные с вашими родителями. Поэтому в доме, где вы прячетесь как в своей ракушке, на этой неделе вам точно не дадут покоя. Наберитесь терпения.



ЛЬВЫ



Эта неделя будет насыщенной самыми яркими событиями: много общения и информации, обучения и важных встреч. Используйте этот период по максимуму. Но вам стоит избегать конфликтов. Особенно опасный период - это полнолуние, когда вы можете оказаться в эпицентре скандала. Поэтому лучше проявлять дипломатию. Хорошее время для покупки машины или техники.

ДЕВЫ

На этой неделе у вас могут возникнуть замечательные финансовые возможности. Именно сейчас вы можете улучшить свой доход, получить премию или более высокую заработную плату. От вас также потребуется большая деловая активность. Помешать реализации ваших планов может только личное упрямство. Контролируйте свои эмоции.

ВЕСЫ

Успех этой недели будет зависеть только от вас и от вашего внутреннего спокойствия. Сейчас вы можете быть достаточно требовательными к себе. Четко поставленные цели и планы могут прекрасно осуществляться, но в момент полнолуния у вас может возникнуть внутренний конфликт, который, вероятно, приведет к проблемам с окружающими, особенно в семье или в отношениях с партнерами. Постарайтесь сохранять хорошее настроение и находиться в гармонии с собой.

СКОРПИОНЫ

Этот период стоит посвятить своему внутреннему миру, уединению и спокойствию, поскольку эта неделя может принести очень много переживаний и внутренних конфликтов. Постарайтесь проявить терпение прежде всего к самому себе. Также не стоит сейчас занимать лидирующие позиции - лучше побыть в тени.

СТРЕЛЬЦЫ



Сейчас отличный период для того, чтобы реализовывать все ваши планы и новые проекты. Вы можете почувствовать прилив сил и большую работоспособность. В период полнолуния постарайтесь не ссориться с друзьями. Также не стоит входить в конфликтные ситуации с сотрудниками, иначе это закончится долгой враждой.



КОЗЕРОГИ



Настало время реализовать ваши самые амбициозные планы и намерения. Именно сейчас вы можете серьезно задуматься над карьерным ростом и сделать для этого важные шаги. Или открывать свое собственное дело, расширять его. На этой неделе вы также можете брать на себя большую ответственность за других. Но вам стоит избегать серьезных конфликтов с руководством, а необдуманные поступки могут завести в тупик. Этот период будет для вас достаточно удачным. Вы можете ощущать большую силу и энергию, поддержку окружающих.



ВОДОЛЕИ



Прекрасное время для дальних поездок и путешествий, для хороших впечатлений, а также плодотворной работы с иностранцами. Вы можете проявлять большую деловую активность во всем, и все принесет успех. Но вам стоит избегать конфликтных ситуаций, на границе быть внимательными с документами. Хорошее время для покупки автомобиля.

РЫБЫ

Эта неделя может быть для вас достаточно яркой, и события в ней будут весьма активными, потребуют особого внимания и быстрого принятия решений. Но, для вашей природы это достаточно сложная задача. Не бойтесь, будьте активны. Возможно, вам придется даже рискнуть. Вам стоит отказаться на этой неделе от необдуманных инвестиций и кредитов. В любовных отношениях могут быть невероятные страсти.