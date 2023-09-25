Пристрасті та ризик: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 25 вересня - 1 жовтня

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"Головна подія цього тижня - повний місяць, який відбудеться 29 вересня о 12:57 за київським часом у знаку Овна. У момент повного місяця ми відчуваємо велике емоційне напруження і дратівливість. У цей період варто більше відпочивати", - пояснює астролог і додає, що в любовній сфері можливо багато пристрасті.

Деталі

За словами Базиленко, гороскоп повного Місяця говорить, що найближчі два тижні активно впроваджуватимуться нові технології, можливо буде кілька сенсаційних відкриттів у науці. Також цього тижня всім варто бути гранично уважними до своїх фінансів, утриматися від необдуманих витрат. Питання фінансової нестабільності може виникнути зараз на державному та міжнародному рівні. Крім того, словами астролога, у цей період повернуться до обговорення переговорів про мирне врегулювання.

"У гороскопі України будуть дуже різні аспекти. Один із найскладніших аспектів - це опозиція до натального Сонця транзитного Сатурна. Це кризовий період для керівництва нашої країни, коли доведеться ухвалювати досить важкі рішення і закони. Можливо, буде деяка зміна у складі керівництва країни. Ще один негативний аспект ретроградного Нептуна в опозицію з Марсом. Це велике психічне напруження. Не варто зараз перебільшувати і переоцінювати свої сили, є можливість інтриг і обману. Також варто в цей момент чекати небезпеки, пов'язаної з водною стихією.

У хорошому аспекті буде Юпітер - планета щастя, у тригоні з натальним Нептуном, і це дуже потужна допомога з-за кордону, хороші зовнішні взаємини з іншими країнами, можливості залучення великих фінансів і благодійності. Але до кінця тижня варто побоюватися підвищених атак і руйнувань", - розповіла Базиленко.

ОВНИ

На вас чекає вельми цікавий і яскравий тиждень, але успіх залежатиме від вашої дипломатичності та вміння бути делікатним у багатьох питаннях. Вам варто стримати вашу прямолінійність і враховувати інтереси інших. А для вашої природи - це досить складне завдання. Також ви зможете розв'язувати всі юридичні питання. Зараз саме час налагодити стосунки з оточуючими. Найголовніше налагодити стосунки з партнерами, як у бізнесі, так і в коханні.

ТЕЛЬЦІ

Настав час гарненько попрацювати. Вам необхідно проявляти велику активність у роботі й продемонструвати весь свій професіоналізм. До кінця тижня приділіть більше уваги своєму здоров'ю. Цього тижня у вас можуть виникнути пристрасні романи, з'ясування стосунків із коханими. Постарайтеся в момент повного місяця проявити терпіння і любов.

БЛИЗНЮКИ

Настав час відпочити й набратися сил. Постарайтеся приділити більше часу собі і своїм хобі. Хорошим рішенням буде вирушити в далекі поїздки і подорожі. В особистій сфері на вас чекає багато пристрасті. У середині тижня постарайтеся не розладнати стосунки з коханими. Приділяє більше часу своїм дітям.

РАКИ

Цього тижня у вас гостро постане житлове питання. Можлива купівля нерухомості або переїзд на нове місце. Також гарний час для початку ремонту. Багато часу у вас забиратимуть саме побутові питання, а також питання, пов'язані з вашими батьками. Тому в домі, де ви ховаєтеся як у своїй мушлі, цього тижня вам точно не дадуть спокою. Наберіться терпіння.



ЛЕВИ



Цей тиждень буде насиченим найяскравішими подіями: багато спілкування та інформації, навчання і важливих зустрічей. Використовуйте цей період по максимуму. Але вам варто уникати конфліктів. Особливо небезпечний період - це повний місяць, коли ви можете опинитися в епіцентрі скандалу. Тому краще проявляти дипломатію. Гарний час для купівлі машини або техніки.

ДІВИ

Цього тижня у вас можуть виникнути чудові фінансові можливості. Саме зараз ви можете поліпшити свій дохід, отримати премію або вищу заробітну плату. Від вас також вимагатиметься велика ділова активність. Завадити реалізації ваших планів може тільки особиста впертість. Контролюйте свої емоції.

ТЕРЕЗИ

Успіх цього тижня залежатиме тільки від вас і від вашого внутрішнього спокою. Зараз ви можете бути досить вимогливими до себе. Чітко поставлені цілі та плани можуть прекрасно здійснюватися, але в момент повного місяця у вас може виникнути внутрішній конфлікт, який, імовірно, призведе до проблем з оточуючими, особливо в сім'ї або у стосунках із партнерами. Постарайтеся зберігати гарний настрій і перебувати в гармонії із собою.

СКОРПІОНИ

Цей період варто присвятити своєму внутрішньому світу, усамітненню і спокою, оскільки цей тиждень може принести дуже багато переживань і внутрішніх конфліктів. Постарайтеся виявити терпіння насамперед до самого себе. Також не варто зараз займати лідируючі позиції - краще побути в тіні.

СТРІЛЬЦІ



Нині чудовий період для того, щоб реалізовувати всі ваші плани і нові проєкти. Ви можете відчути прилив сил і велику працездатність. У період повного місяця постарайтеся не сваритися з друзями. Також не варто входити в конфліктні ситуації зі співробітниками, інакше це закінчиться довгою ворожнечею.



КОЗЕРОГИ



Настав час реалізувати ваші найамбітніші плани і наміри. Саме зараз ви можете серйозно задуматися над кар'єрним зростанням і зробити для цього важливі кроки. Або відкривати свою власну справу, розширювати її. Цього тижня ви також можете брати на себе велику відповідальність за інших. Але вам варто уникати серйозних конфліктів із керівництвом, а необдумані вчинки можуть завести в глухий кут. Цей період буде для вас досить вдалим. Ви можете відчувати велику силу й енергію, підтримку оточення.



ВОДОЛІЇ



Прекрасний час для далеких поїздок і подорожей, для гарних вражень, а також плідної роботи з іноземцями. Ви можете проявляти велику ділову активність у всьому, і все принесе успіх. Але вам варто уникати конфліктних ситуацій, на кордоні бути уважними з документами. Гарний час для купівлі автомобіля.

РИБИ

Цей тиждень може бути для вас досить яскравим, і події в ньому будуть вельми активними, потребуватимуть особливої уваги і швидкого ухвалення рішень. Але, для вашої природи це досить складне завдання. Не бійтеся, будьте активні. Можливо, вам доведеться навіть ризикнути. Вам варто відмовитися цього тижня від необдуманих інвестицій і кредитів. У любовних стосунках можуть бути неймовірні пристрасті.