Приоритетом МУС на этот и следующий год будет блок по пыткам украинцев в местах несвободы

Киев • УНН
Международный уголовный суд приоритезирует расследование пыток украинцев россиянами в местах несвободы. Украина отмечает, что это системная политика РФ, а не единичные случаи.
Приоритетом Международного уголовного суда на этот и следующий год будет большой блок по пыткам россиянами в местах несвободы украинцев. Об этом сообщил руководитель Департамента противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта Офиса Генпрокурора Юрий Белоусов во время мероприятия, посвященного годовщине теракта в Еленовке: «Еленовка - место военного преступления россии», передает корреспондент УНН.
На этот и следующий год приоритетом Международного уголовного суда, кроме депортации наших детей, атак по нашей энергоструктуре, следующий такой большой блок - это пытки в местах несвободы. Для МУС то, что происходит в местах несвободы на оккупированных территориях Украины, на территории РФ является свидетельством системной политики россиян. Для нас также
Он отметил, что Украина пытается донести всему миру, что россияне пытают украинских гражданских и военных.
Это не единичные случаи, это целая система фильтрации
Дополнение
Руководитель Департамента противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта Офиса Генпрокурора Украины Юрий Белоусов сообщил, что следствие рассматривает несколько версий теракта в колонии в Еленовке, где погибло 50 украинских военнопленных и более 70 получили ранения, но основной версией является то, что был взорван термобарический заряд, учитывая последствия.
Напомним,
Во время взрыва в ночь на 29 июля 2022 года, который прогремел на территории бывшей исправительной колонии в пгт Еленовка на временно оккупированной территории Донецкой области, было уничтожено здание, где удерживали украинских военнопленных.
7 июля 2023 года Украине удалось вернуть тела военнопленных, погибших в результате теракта в колонии оккупированного поселка Оленевка в Донецкой области. Большинство из тел - идентифицированы.
В ООН отклонили заявления россии, что украинские военнопленные, погибшие в Еленовке, были убиты украинским ударом HIMARS.