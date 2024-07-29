Приоритетом МУС на этот и следующий год будет блок по пыткам украинцев в местах несвободы

Приоритетом Международного уголовного суда на этот и следующий год будет большой блок по пыткам россиянами в местах несвободы украинцев. Об этом сообщил руководитель Департамента противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта Офиса Генпрокурора Юрий Белоусов во время мероприятия, посвященного годовщине теракта в Еленовке: «Еленовка - место военного преступления россии», передает корреспондент УНН.

На этот и следующий год приоритетом Международного уголовного суда, кроме депортации наших детей, атак по нашей энергоструктуре, следующий такой большой блок - это пытки в местах несвободы. Для МУС то, что происходит в местах несвободы на оккупированных территориях Украины, на территории РФ является свидетельством системной политики россиян. Для нас также - сказал Белоусов.

Он отметил, что Украина пытается донести всему миру, что россияне пытают украинских гражданских и военных.

Это не единичные случаи, это целая система фильтрации - добавил Белоусов.

Дополнение

Руководитель Департамента противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта Офиса Генпрокурора Украины Юрий Белоусов сообщил, что следствие рассматривает несколько версий теракта в колонии в Еленовке, где погибло 50 украинских военнопленных и более 70 получили ранения, но основной версией является то, что был взорван термобарический заряд, учитывая последствия.

Напомним,

Во время взрыва в ночь на 29 июля 2022 года, который прогремел на территории бывшей исправительной колонии в пгт Еленовка на временно оккупированной территории Донецкой области, было уничтожено здание, где удерживали украинских военнопленных.

7 июля 2023 года Украине удалось вернуть тела военнопленных, погибших в результате теракта в колонии оккупированного поселка Оленевка в Донецкой области. Большинство из тел - идентифицированы.

В ООН отклонили заявления россии, что украинские военнопленные, погибшие в Еленовке, были убиты украинским ударом HIMARS.