Принц Уильям и Кейт Миддлтон назвали крестных сына Луи
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. Герцог и герцогиня Кембриджские назвали крестных родителей новорожденного принца Луи. Все они являются их друзьями или членами семей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт британской семьи.
Крестными принца Луи станут Николас ван Кутем, Гай Пелли, Гарри Обри-Флетчер, Лаура Мид, Роберт Картер и Люси Миддлтон.
На саму церемонию приглашены принц Уэльский и герцогиня Корнуоллская, герцог и герцогиня Сассекские, Майкл и Кэрол Миддлтон, Джеймс и Пиппа Мэтьюз, мистер Джеймс Миддлтон. Крестные приглашены с супругами.
Крестить принца будет архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. Церемония назначена на сегодня на 16:00.
Как сообщал УНН, 23 апреля герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон родила сына, который стал третьим ребенком у нее и принца Уильяма.
1 мая принц Луи Артур Чарльз получил свидетельство о рождении.