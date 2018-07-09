Принц Уильям и Кейт Миддлтон назвали крестных сына Луи

Крестными принца Луи станут Николас ван Кутем, Гай Пелли, Гарри Обри-Флетчер, Лаура Мид, Роберт Картер и Люси Миддлтон.

На саму церемонию приглашены принц Уэльский и герцогиня Корнуоллская, герцог и герцогиня Сассекские, Майкл и Кэрол Миддлтон, Джеймс и Пиппа Мэтьюз, мистер Джеймс Миддлтон. Крестные приглашены с супругами.

Крестить принца будет архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. Церемония назначена на сегодня на 16:00.

Как сообщал УНН, 23 апреля герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон родила сына, который стал третьим ребенком у нее и принца Уильяма.

1 мая принц Луи Артур Чарльз получил свидетельство о рождении.