Принц Уильям и Кейт Миддлтон назвали крестных сына Луи

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 56015 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 106598 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 127951 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 135246 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 171096 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 154006 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141608 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130496 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 182729 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118348 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Принц Уильям и Кейт Миддлтон назвали крестных сына Луи

Принц Уильям и Кейт Миддлтон назвали крестных сына Луи

Киев  •  УНН

 • 12329 просмотра

КИЕВ. 9 июля. УНН. Герцог и герцогиня Кембриджские назвали крестных родителей новорожденного принца Луи. Все они являются их друзьями или членами семей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт британской семьи.

Крестными принца Луи станут Николас ван Кутем, Гай Пелли, Гарри Обри-Флетчер, Лаура Мид, Роберт Картер и Люси Миддлтон.

На саму церемонию приглашены принц Уэльский и герцогиня Корнуоллская, герцог и герцогиня Сассекские, Майкл и Кэрол Миддлтон, Джеймс и Пиппа Мэтьюз, мистер Джеймс Миддлтон. Крестные приглашены с супругами.

Крестить принца будет архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. Церемония назначена на сегодня на 16:00.

Как сообщал УНН, 23 апреля герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон родила сына, который стал третьим ребенком у нее и принца Уильяма.

1 мая принц Луи Артур Чарльз получил свидетельство о рождении.

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