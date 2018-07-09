Принц Вільям і Кейт Міддлтон назвали хресних сина Луї
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Герцог і герцогиня Кембриджські назвали хресних батьків новонародженого принца Луї. Всі вони є їхніми друзями або членами сімей. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт британської сім'ї.
Хрещеними принца Луї стануть Ніколас ван Кутем, Гай Пеллі, Гаррі Обрі-Флетчер, Лаура Мід, Роберт Картер і Люсі Міддлтон.
На саму церемонію запрошені принц Уельський і герцогиня Корнуольська, герцог і герцогиня Сассекські, Майкл і Керол Міддлтон, Джеймс і Піппа Метьюз, містер Джеймс Міддлтон. Хрещені запрошені з парами.
Хрестити принца буде архієпископ Кентерберійський Джастін Уелбі. Церемонія призначена на сьогодні на 16:00.
Як повідомляв УНН, 23 квітня герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон народила сина, який став третьою дитиною у неї і принца Вільяма.
1 травня принц Луї Артур Чарльз отримав свідоцтво про народження.