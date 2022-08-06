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Принц Гарри позвонил парамедикине "Тайри" после ее освобождения из плена

Киев • УНН

 • 139752 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. Герцог Сассекский Принц Гарри позвонил парамедикине Юлии Паевской после ее освобождения из плена. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Telegraph.

Детали

Мариупольская парамедикиня, которую россияне удерживали в жестоком трехмесячном плену, рассказала, как телефонный звонок от Принца Гарри вдохновил ее продолжать защищать Украину.

Цитата

«Принц Гарри позвонил после моего русского похищения в ад – теперь я вдохновилась сразиться снова. Он сказал, что поддерживает Украину и всех нас», - сказала "Тайра".

Известная украинская волонтерка и парамедик, которая с 2014 года спасала людей на Донбассе.

С членом британской королевской семьи "Тайра" связывает то, что она участвует в "Играх непокоренных" в составе украинской делегации, а принц Гарри – инициатор проведения этих соревнований.

Напомним

Парамедик "Тайра" рассказала о российском пленении, состоянии здоровья и где ее держали оккупанты.

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