Принц Гарри позвонил парамедикине "Тайри" после ее освобождения из плена

Детали

Мариупольская парамедикиня, которую россияне удерживали в жестоком трехмесячном плену, рассказала, как телефонный звонок от Принца Гарри вдохновил ее продолжать защищать Украину.

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«Принц Гарри позвонил после моего русского похищения в ад – теперь я вдохновилась сразиться снова. Он сказал, что поддерживает Украину и всех нас», - сказала "Тайра".

Известная украинская волонтерка и парамедик, которая с 2014 года спасала людей на Донбассе.

С членом британской королевской семьи "Тайра" связывает то, что она участвует в "Играх непокоренных" в составе украинской делегации, а принц Гарри – инициатор проведения этих соревнований.

Напомним

Парамедик "Тайра" рассказала о российском пленении, состоянии здоровья и где ее держали оккупанты.