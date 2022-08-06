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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Принц Гаррі зателефонував парамедикині "Тайрі" після її звільнення з полону

Принц Гаррі зателефонував парамедикині "Тайрі" після її звільнення з полону

Київ • УНН

 • 139754 перегляди

КИЇВ. 6 серпня. УНН. Герцог Сассекський Принц Гаррі зателефонував парамедикині Юлії Паєвській після її звільнення з полону. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Telegraph.

Деталі

Маріупольська парамедикиня, яку росіяни утримували в жорстокому тримісячному полоні, розповіла, як телефонний дзвінок від Принца Гаррі надихнув її продовжувати захищати Україну.

«Принц Гаррі подзвонив після мого російського викрадення в пекло – тепер я надихнулася битися знову. Він сказав, що підтримує Україну і всіх нас», - сказала "Тайра".

Відома українська волонтерка та парамедикиня, яка з 2014 року рятувала людей на Донбасі.

Із членом британської королівської родини "Тайру" пов'язує те, що вона бере участь у "Іграх нескорених" у складі української делегації, а принц Гаррі – ініціатор проведення цих змагань.

Нагадаємо

Парамедик "Тайра" розповіла про російський полон, стан здоров'я та де її тримали окупанти.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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