Принц Гаррі зателефонував парамедикині "Тайрі" після її звільнення з полону
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Герцог Сассекський Принц Гаррі зателефонував парамедикині Юлії Паєвській після її звільнення з полону. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Telegraph.
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Маріупольська парамедикиня, яку росіяни утримували в жорстокому тримісячному полоні, розповіла, як телефонний дзвінок від Принца Гаррі надихнув її продовжувати захищати Україну.
«Принц Гаррі подзвонив після мого російського викрадення в пекло – тепер я надихнулася битися знову. Він сказав, що підтримує Україну і всіх нас», - сказала "Тайра".
Відома українська волонтерка та парамедикиня, яка з 2014 року рятувала людей на Донбасі.
Із членом британської королівської родини "Тайру" пов'язує те, що вона бере участь у "Іграх нескорених" у складі української делегації, а принц Гаррі – ініціатор проведення цих змагань.
Нагадаємо
Парамедик "Тайра" розповіла про російський полон, стан здоров'я та де її тримали окупанти.