Принудительное перемещение жителей Донетчины в рф под предлогом эвакуации: открыто производство

Цитата

"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что по данным следствия, с начала полномасштабной военной агрессии представителями государства-оккупанта под предлогом эвакуации производится принудительное перемещение на территорию РФ граждан Украины, которые оказались на захваченных врагом территориях Донецкой области.

"Указанные действия являются нарушением положений ст. ст. 49, 55 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12.08.1949 ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод", - отмечается в сообщении.

Дополнения

Правоохранители открыли производство из-за похищения российскими оккупантами людей в Сумской области под предлогом эвакуации.