Примусове переміщення жителів Донеччини до рф під приводом евакуації: відкрито провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Через примусове переміщення на територію рф українців, які опинились на захоплених ворогом територіях Донецької області, відкрито провадження. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генерального прокурора.
Цитата
"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України)", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що за даними слідства, з початку повномасштабної військової агресії представниками держави-окупанта під приводом евакуації проводиться примусове переміщення на територію РФ громадян України, які опинились на захоплених ворогом територіях Донецької області.
"Вказані дії є порушенням положень ст. ст. 49, 55 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12.08.1949, ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод", - зазначається в повідомленні.
Доповнення
Правоохоронці відкрили провадження через викрадення російськими окупантами людей у Сумській області під приводом евакуації.