Приложение Укрзализныци не будет работать в ночь с 20 на 21 июля

Приложение Укрзализныци не будет работать в ночь на воскресенье

В ночь на 21 июля приложение Укрзализныци не будет работать. Состоятся плановые технические работы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на «Укрзализныцю».

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«С 23:00 сегодня до 7:00 завтра наше приложение будет в регламентированном отпуске. На самом деле - плановые технические работы, которые позволят увеличить мощность и производительность», - пояснили в Укрзализныце.

В компании объяснили, что если билеты нужны срочно, то все чат-боты, а также сайт booking.uz.gov.ua будут работать.

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