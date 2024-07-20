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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Приложение Укрзализныци не будет работать в ночь с 20 на 21 июля

Приложение Укрзализныци не будет работать в ночь с 20 на 21 июля

Киев  •  УНН

20 июля 2024, 20:00  •  5623 просмотра

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Приложение Укрзализныци будет недоступно с 23:00 20 июля до 7:00 21 июля из-за плановых технических работ. Билеты можно будет приобрести через чат-боты и сайт booking.uz.gov.ua.

Приложение Укрзализныци не будет работать в ночь на воскресенье

В ночь на 21 июля приложение Укрзализныци не будет работать. Состоятся плановые технические работы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на «Укрзализныцю».

Детали

«С 23:00 сегодня до 7:00 завтра наше приложение будет в регламентированном отпуске. На самом деле - плановые технические работы, которые позволят увеличить мощность и производительность», - пояснили в Укрзализныце.

В компании объяснили, что если билеты нужны срочно, то все чат-боты, а также сайт booking.uz.gov.ua будут работать.

В "Укрзализныце" подтвердили смерть пассажирки в поезде Запорожье - Ужгород19 июля 2024, 13:46 • 12279 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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