Приложение Укрзализныци не будет работать в ночь с 20 на 21 июля
Киев • УНН
Приложение Укрзализныци будет недоступно с 23:00 20 июля до 7:00 21 июля из-за плановых технических работ. Билеты можно будет приобрести через чат-боты и сайт booking.uz.gov.ua.
Приложение Укрзализныци не будет работать в ночь на воскресенье
В ночь на 21 июля приложение Укрзализныци не будет работать. Состоятся плановые технические работы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на «Укрзализныцю».
Детали
«С 23:00 сегодня до 7:00 завтра наше приложение будет в регламентированном отпуске. На самом деле - плановые технические работы, которые позволят увеличить мощность и производительность», - пояснили в Укрзализныце.
В компании объяснили, что если билеты нужны срочно, то все чат-боты, а также сайт booking.uz.gov.ua будут работать.
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