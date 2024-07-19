Информацию о смерти женщины в ночном экспрессе "Запорожье-Ужгород" от жары подтвердили в "Укрзализныце". В "УЗ" заявили, что она ехала в вагоне, в котором не было кондиционера. Об этом рассказал руководитель пассажирского направления Укрзализныци Александр Перцовский в эфире Сніданок з 1+1, передает УНН.

На вопрос ведущего, подтверждается ли информация о том, что в поезде Запорожье - Ужгород умерла женщина, Перцовский ответил: "Подтверждается. Это поезд Запорожье-Ужгород".

Он добавил, что особенно в летний период, к сожалению, случаются такие природные смерти.

"Они не становятся такой сухой статистикой. Каждый случай очень тщательно разбирается. По этому случаю мы смотрим, можно ли было предотвратить, можно ли было быстрее среагировать, на сколько оперативно вызвали медиков", - добавил Перцовский.

Также, по его словам, женщина ехала в вагоне, который "продавался, как без кондиционирования".

"Обращаюсь ко всем пассажирам: температурные рекорды побиты все, у нас половина парка не оборудована кондиционерами вообще, поэтому учитывайте это перед планированием. Если есть проблемы со здоровьем, маленькие дети, и вы знаете, что долгая поездка в такую жару - это не вариант, то перенесите поездку на несколько дней", - добавил Перцовский.

Он посоветовал в случае возникновения проблем с самочувствием обращаться к проводникам, которые могут оказать помощь или пересадить в вагон с кондиционером, если там будут свободные места.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в ночном экспрессе Запорожье-Ужгород 16 июля умерла женщина из-за сильной жары в вагоне. Температура в некоторых вагонах превышала 30°C, кондиционер не работал, а вентиляция была неэффективной.