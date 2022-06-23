"Прилетело от потомков": оккупанты обстреляли братскую могилу солдат советской армии в Николаеве
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. Сегодня российские захватчики не прекращали бить по Николаеву. От российских обстрелов получила повреждения братская могила солдат советской армии. Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич на странице в Telegram, информирует УНН.
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“Прилетело от потомков. Недавно во время одного из обстрелов по городу россияне попали в братскую могилу солдат советской армии, погибших при освобождении Николаева. После победы мы там все починим и наведем порядок”, — написал он.
Как отмечается, это первая братская могила на территории Николаевской области, пострадавшая от российских оккупантов.
Напомним
На Донетчине оккупанты обстреляли братскую могилу воинов, павших в боях с нацистами, в общей сложности уже четыре памятника Второй мировой войны были пожарены в результате вражеских действий. Глава Донецкой ОГА добавил, что на Донетчине уже четыре памяти Второй мировой войны пострадали от российских обстрелов, в том числе три братские могилы.