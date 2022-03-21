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"Денацифікація" від росіян: на Донеччині окупанти обстріляли братську могилу полеглих у боях із нацистами

"Денацифікація" від росіян: на Донеччині окупанти обстріляли братську могилу полеглих у боях із нацистами

Київ • УНН

 • 74962 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. На Донеччині окупанти обстріляли братську могилу воїнів, полеглих у боях із нацистами, загалом вже чотири пам'ятки Другої світової війни пожкоджено внаслідок ворожих дій. Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Все, що треба знати про "денацифікацію" від росіян. Внаслідок російських обстрілів у Торецькій громаді пошкоджено братську могилу воїнів, що полягли у боях із нацистами", - повідомив Кириленко.

Деталі

Голова Донецької ОДА додав, що на Донеччині вже чотири пам'ятки Другої світової війни постраждали від російських обстрілів, зокрема три братські могили.

"Нацисти сьогодення — це росіяни! Кожен з них несе відповідальність за злочини своєї країни!" - зазначив Кириленко.

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