"Денацификация" от россиян: в Донецкой области оккупанты обстреляли братскую могилу павших в боях с нацистами
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. В Донецкой области оккупанты обстреляли братскую могилу воинов, павших в боях с нацистами, в целом уже четыре памятника Второй мировой войны были уничтожены в результате вражеских действий. Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко в Telegram, пишет УНН.
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"Все, что нужно знать о "денацификации" от россиян. В результате российских обстрелов в Торецкой громаде повреждена братская могила воинов, павших в боях с нацистами", - сообщил Кириленко.
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Председатель Донецкой ОГА добавил, что в Донецкой области уже четыре памятника Второй мировой войны пострадали от российских обстрелов, в том числе три братские могилы.
"Нацисты - это россияне! Каждый из них несет ответственность за преступления своей страны!" - отметил Кириленко.