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"Прилетіло від нащадків": окупанти обстріляли братську могилу солдатів радянської армії в Миколаєві

"Прилетіло від нащадків": окупанти обстріляли братську могилу солдатів радянської армії в Миколаєві

Київ • УНН

 • 109844 перегляди

КИЇВ. 23 червня. УНН. Сьогодні російські загарбники не припиняли гатити по Миколаєву. Від російських обстрілів зазнала ушкоджень братська могила солдатів радянської армії. Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич на сторінці в Telegram, інформує УНН. 

Цитата

“Прилетіло від нащадків. Нещодавно під час одного з обстрілів по місту росіяни поцілили у братську могилу солдатів радянської армії, які загинули під час визволення Миколаєва. Після перемоги ми там усе полагодимо і наведемо порядок”, — написав він.

Як зазначається, це перша братська могила на території Миколаївської області, що постраждала від російських окупантів.

Нагадаємо

На Донеччині окупанти обстріляли братську могилу воїнів, полеглих у боях із нацистами, загалом вже чотири пам’ятки Другої світової війни пожкоджено внаслідок ворожих дій. Голова Донецької ОДА додав, що на Донеччині вже чотири пам’ятки Другої світової війни постраждали від російських обстрілів, зокрема три братські могили.

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