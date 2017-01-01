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Пограничники задержали россиянина, возможно, причастного к терроризму

Пограничники задержали россиянина, возможно, причастного к терроризму

Киев • УНН

 • 8794 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Пограничники в "Борисполе" задержали гражданина РФ, разыскиваемого Интерполом за причастность к терроризму. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.

"Вчера вечером в аэропорту" Борисполь ", во время оформления пассажиров рейса" Стамбул-Киев ", пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта" Киев "задержали гражданина России, который был в международном розыске.

35-летний гражданин Российской Федерации с мая 2014 года разыскивался в рамках проведения мероприятий по поиску преступников по линии Интерпола для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с участием в террористической группировке ", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе добавили, что задержанный передан в установленном порядке подразделения Национальной полиции, проводятся мероприятия согласно действующего законодательства Украины.

Как сообщал УНН, под Волновахой задержали танкиста "ДНР" .

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