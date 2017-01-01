Прикордонники затримали росіянина, можливо, причетного до тероризму
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Прикордонники у "Борисполі" затримали громадянина РФ, розшукуваного Інтерполом через причетність до тероризму. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
"Учора ввечері в аеропорту “Бориспіль”, під час оформлення пасажирів рейсу “Стамбул-Київ”, прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту “Київ” затримали громадянина Росії, який був у міжнародному розшуку.
35-річний громадянин Російської Федерації з травня 2014 року розшукувався в рамках проведення заходів щодо пошуку злочинців по лінії Інтерполу для притягнення до кримінальної відповідальності за скоєння злочинів, пов’язаних із участю в терористичному угрупованні", - йдеться в повідомленні.
Також в прес-службі додали, що затриманого передано встановленим порядком підрозділу Національної поліції, проводяться заходи згідно чинного законодавства України.
Як повідомляв УНН, під Волновахою затримали танкіста "ДНР".