Прикордонники затримали росіянина, можливо, причетного до тероризму

"Учора ввечері в аеропорту “Бориспіль”, під час оформлення пасажирів рейсу “Стамбул-Київ”, прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту “Київ” затримали громадянина Росії, який був у міжнародному розшуку.

35-річний громадянин Російської Федерації з травня 2014 року розшукувався в рамках проведення заходів щодо пошуку злочинців по лінії Інтерполу для притягнення до кримінальної відповідальності за скоєння злочинів, пов’язаних із участю в терористичному угрупованні", - йдеться в повідомленні.

Також в прес-службі додали, що затриманого передано встановленим порядком підрозділу Національної поліції, проводяться заходи згідно чинного законодавства України.

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